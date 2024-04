Smrt slovenskih otrok med operacijo v Izraelu: kaj je pokazal izredni strokovni nadzor? #video

Poročilo o strokovnem nadzoru po smrti dveh slovenskih otrok s hudo srčno napako lani v Izraelu je končno zaključeno. Mnenje sta podala strokovnjaka iz Nemčije in Avstrije, ugotovitve pa je danes ob 12. uri predstavil strokovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn.

Aisha Nur Kolupčić in Luka Smajić sta se rodila s hudo srčno napako. Zdravstveno oskrbo sta potrebovala od prvega dne življenja, zdravili so ju v Centru za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana. Zdravljenje sta potrebovala tudi v času, ko sta center zapustila dva otroška kardiokirurga, Roman Gebauer in Miha Weiss. Dojenčka sta bila julija operirana v Izraelu, a se jima je stanje po operaciji poslabšalo. Oba sta v Izraelu umrla – Aisha Nur stara deset, Luka pa osem mesecev.

Na pediatrični kliniki in UKC se zdravijo najhuje bolni otroci iz Slovenije. Mednje sodijo tudi otroci s prirojeno srčno napako: otrok se rodi s slabo razvito levo polovico srca, ki pri zdravem človeku poganja kri po vsem telesu. Za normalno življenje pa potrebujemo normalno delujoči obe polovici. Gre za kompleksne posege, ki so žal lahko tudi neuspešni. Vsak otrok, pri katerem nam uspe, da mu na ta način podaljšamo življenje, je pravi čudež. V Sloveniji poskušamo za otroke narediti resnično vse, tudi ko možnosti uspeha ni veliko, je v uvodu povedal Pokorn.

Strokovni nadzor ni pokazal nepravilnosti

Starši so izvod tujih izvedencev dobili pred nekaj tedni, danes pa so imeli sestanek. "Prejeli smo rezultate izrednega strokovnega nadzora. Ti kažejo, da smo v kliničnem centru v primeru teh dveh otrok naredili vse, kar smo lahko. Ponujena je bila možnost operacije v Izraelu. Poslali smo ju, čeprav smo se zavedali, da je njuno zdravstveno stanje slabo. Tako starši kot tudi mi nismo izgubili upanja in smo do konca upali. Žal se je zgodba obeh otrok končala na najslabši mogoči način," je pojasnil Pokorn.

Za komisijo sta bila dodeljena dva tuja strokovnjaka, ki nista povezana z UKC. Strokovnjaka sta dobila kompletno dokumentacijo s povzetkom zdravljenja, slikovnih preiskav, povzetke operacij. Imela sta tudi dodatna vprašanja, na katera so s pediatrične klinike odgovorili, in potem sta strokovnjaka podala strokovno mnenje, je postopek opisal Pokorn.

"Nihče od nas, ki dela v tej hiši, ni šel študirat, da bi mu pri delu umirali otroci. Za nas so to hude izkušnje, ne moremo si predstavljati, kako je šele za starše, ampak tudi mi smo prizadeti. Toliko bolj smo zato odrešeni, ko smo izvedeli, da smo ravnali po načelih medicinske stroke," je še povedal Pokorn, staršem pa zagotovil: "Vrata moje pisarne so vam vedno odprta."

Jug: Upam, da bomo s tem mnenjem tako mi kot starši nekoliko lažje živeli

Direktor UKC Ljubljana Marko Jug je sprva izrazil sožalje staršem otrok. "Zahvaljujem se zunanjim ekspertom, da so analizirali in podali mnenje. Upam, da bomo s tem mnenjem tako mi kot starši nekoliko lažje živeli. Naprej bomo delali še boljše in ta analiza je motivacija za naprej. Pokorn je v tem primeru doživljal težke čase. Zagotavljam, da smo vse izpeljali korektno, maksimalno transparentno in tako bomo tudi nadaljevali. Tu smo, da pomagamo, a ne uspemo vedno. Ko ne uspemo, je na nas, da natančno analiziramo vzroke za mogoče neoptimalno zdravljenje in to delamo zelo resno," je še povedal Marko Jug.

Sporočil je, da so zaključili tudi zunanji nadzor nad delom programa otroške srčne kirurgije, ki ga je odredila zdravniška zbornica, kjer sta sodelovala dva druga tuja strokovnjaka. "S tem vas bomo seznanili v začetku maja, ko bo zdravniška zbornica podala končno poročilo. Prva poročila, ki jih prejemamo, so zelo spodbudna in upam, da bomo lahko s tem dodatno pojasnili, kako trenutno deluje otroška srčna kirurgija v Ljubljani," je še dodal Jug.