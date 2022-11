Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V jesenskem in zimskem času je, kot običajno, spet več prehladnih in virusnih obolenj, še posebej pri otrocih in mladostnikih. Porast respiratornih okužb pa opažajo tudi na ljubljanski pediatrični kliniki, je povedal strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn. Medtem je Tatjana Mavrič poudarila, da je Slovenija po podatkih Evropskega centra za nalezljive bolezni po pojavnosti RSV okužb vodilna v Evropi.

Marko Pokorn, strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike, je izpostavil, da letos virus RSV kroži že celo leto, ne samo v zimskem času, v obdobju treh mesecev. "Na pediatrični kliniki smo imeli vse leto vsak mesec od 5 do 15 hospitalizacij otrok zaradi omenjenega virusa. V prejšnjih letih smo imeli tovrstne hospitalizacije le pozimi," je pojasnil Pokorn.

V oktobru so zaznali dodaten porast respiratornih okužb. Na enoti za intenzivno terapijo trenutno zdravijo dva otroka.

Porast okužb pri otrocih

Staršem novorojenčkov zato svetujejo, naj se izogibajo obiskom in naj jih ne obiskujejo prehlajene osebe. Če imajo drugega otroka v vrtcu, naj ga za to obdobje vzamejo iz vrtca. "Pri odrasli osebi se okužba lahko pojavi le v obliki zamašenega nosu, za dojenčka pa je lahko okužba tudi usodna," je opozoril Pokorn.

Medtem je Tatjana Mavrič pojasnila, da so v zadnjem mesecu potrdili 92 okužb z virusom RSV pri hospitaliziranih bolnikih. "Večinoma gre za otroke do prvega leta starosti, ki potrebujejo daljši čas hospitalizacije. To ni en ali dva dni, ko otrok pristane na kisiku je lahko v bolnišnici tudi teden dni, je povedala Mavričeva.

Slovenija najslabša v Evropi

Podobna situacija je tudi v Evropi in ZDA. Zadnje leto se srečujemo z nenavadno situacijo, ko RSV ni več sezonski. Covid je vplival tudi na to. Če pogledamo podatke v Evropi se število okužb povečuj. Po podatkih, ki so na voljo na evropskem centru za nalezljive bolezni, smo na žalost trenutno med najslabšimi. Slovenija je, kar se tiče pojavnosti RSV okužb, na vodilnem mestu, kar je res slabo," je poudarila Mavričeva.

Poleg otrok zbolevajo tudi odrasli, starejši od 65 let: "Tudi ti so začeli dobivat okužbe z RSV, kar je razlog za sprejem v bolnišnico. Na vikend smo na intenzivni oddelek sprejeli dve odrasli osebi, ravno zaradi RSV okužbe. Virus je nevaren tako za majhne otroke kot tudi za starejšo populacijo. Problem ni samo covid, ki je z nami že dlje časa. Težave bomo imeli še z virusom RSV in gripo."