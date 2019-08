Smeti na ulicah: Piran je podoben Neaplju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Idilično staro jedro Pirana, ki je priljubljena destinacija med turisti, je v poletnih mesecih nekoliko manj idilično zaradi številnih smeti na ulicah. Če k temu prištejemo še zaradi turistov tudi bolj polne restavracije in vročino, je sprehod po ulicah lahko tudi zelo posebna "kulinarična" izkušnja.

Tako kot je v središču Pirana letos, po mnenju ene od stanovalk, ki v bližini Trga 1. maja prebiva že 53 let, še ni bilo.

"Gostinci zvečer zunaj nastavijo bioodpadke v vrečah. Ko se začne daniti, začnejo galebi trgati vreče in jih raznesejo po vseh ulicah," pripoveduje stanovalka in dodaja, da so galebi zelo napadalni in kradejo hrano tudi z miz.

"Ljudje smo packi"

Občasno na ulico izteče tudi olje. Foto: bralka Dogaja se, da iz vreč izteče olje, ali pa vreče, ki so jih pred leti uvedli namesto kontejnerjev, enostavno počijo. "Ker je umazanija na ulicah, so se potem pojavile še podgane in lahko se razvije v kaj hujšega," je prepričana.

"Ulice so videti skoraj že podobno kot v Neaplju," je prepričana.

Težava je po njenih besedah tako pri gostincih kot tudi stanovalcih. "Če bi se vsi, gostinci in domačini, držali urnika, kdaj lahko nastavijo smeti, bi bilo boljše, vendar se ga nihče ne drži. Ljudje smo packi," dodaja.

Svoje dodajo tudi sobodajalci. "Ko se menjujejo gostje v apartmajih, postavijo vreče na ulico in se ne držijo urnika," meni.

Smetarji so pridni kot mravljice

Biološke odpadke lahko gostinci na ulico nastavijo med 18. in 20. uro, nato pa jih poberejo delavci Okolja Piran. "Smetarji so 'špica', fantje so zelo pridni. Delajo kot mravljice," pravi občanka, ki predlaga več nadzora.

"Tiste, ki kršijo urnik, bi bilo treba udariti po žepu. Ni druge. Mogoče bi bilo smiselno vključiti še mestne redarje. Skupaj bi morali stopiti občina, Okolje, gostinci, prebivalci in spomeniško varstvo ter se dogovoriti," je prepričana.

Malomarneži mečejo slabo luč na celoten Piran

Težave je priznal tudi Gašpar Gašpar Mišič, novopečeni direktor Okolja Piran, ki je bil na to mesto imenovan 13. junija in je napovedal strožji nadzor. Kot je dejal za Dnevnik, iščejo rešitve, težave pa jim povzročajo tudi številna uriniranja po ulicah. Občinsko redarstvo je opravilo več nadzorov, vendar ni ugotovilo kršitev.

Gašpar Gašpar Mišič vodi Okolje Piran. Foto: Matej Leskovšek

"Zaradi malomarnežev, ki pa ne spoštujejo ne pravil ne sosedov, bomo v sodelovanju z občinsko inšpekcijo začeli izvajati poostren nadzor nad pravilnim ravnanjem. Nesprejemljivo je, da nekaj posameznikov s svojimi ravnanji ogroža celo sosesko, meče slabo luč na naše delo in na mesto kot turistično destinacijo. Osnovna kultura in spoštovanje higienskih standardov, ki veljajo v urejeni družbi, sta vrednoti, ki si ju naše mesto zasluži," je za Dnevnik dejal Mišič.

"Če skoplješ v Piranu meter, dva, prideš do vode"

Vrečke namesto smetnjakov so v Piranu uvedli pred leti, vseeno pa se je tudi pred tem, ko so bili kontejnerji, velikokrat dogajalo, da so bile smeti nastavljene ob njih.

Ena od idej je bila tudi gradnja podzemnih smeti, kot so to naredili v Ljubljani, kar pa v Piranu ni izvedljivo. "Če skoplješ v Piranu meter, dva, prideš do vode," pravi občanka.

