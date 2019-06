Akcija policije: konec za črne priveze v slovenskem morju #video

Če boste letos na morju odplavali predaleč od obale, vas lahko ustavi inšpektor v čolnu in napiše globo. Izdali so že 50 takšnih glob. Napoveduje se še bolj poostren nadzor, objestne kopalce in lastnike čolnov, privezanih na mrtva sidrišča, bo lovila dvojna patrulja. Uprava za pomorstvo že odstranjuje te nezakonite priveze, betonski bloke v morju, ki jih najdemo po vseh zalivih in mandračih.

Lastnike, ki imajo svoja plovila privezana na črnih privezih za zdaj opozarjajo, v prihodnje pa bodo dobili globe, če jih ne bodo odstranili.

Ne samo nezakoniti privezi, kazen vas čaka tudi, če sidro spustite preblizu območja, namenjenega kopalcem.

"Namen je ta, da pustimo kopalcem na divjih plažah čim več svobode oziroma, da imajo čim manj skrbi, da se lahko kopajo varno," o globah glede sidra preblizu kopalcem za Planet pojasnjuje Robert Škrokov, koordinator iskanja in reševanja na Upravi za pomorstvo.

Račun za kršitelje bo zasoljen: globe za preveč sproščene plavalce, jadralce, jahtarje znašajo med 400 in pet tisoč evri.

Prekrškarje bodo lovili z dvema patruljama

Foto: Planet TV Na to so začeli opozarjati pred petimi leti, zdaj dodajajo še plovke s tablicami, ki imajo jasna navodila. Prekrškarje bodo v poletnih dneh lovili z dvema patruljama.

"Običajno začnemo okrog devete ure zjutraj in zaključimo okrog osmih zvečer," dodaja Škrokov.

Poostren nadzor ne čaka samo voznikov plovil, temveč tudi kopalce.

"Kopalec se ne sme oddaljiti več kot 150 metrov od obale," razlaga Škrokov. Več kršitev opažajo tudi v območjih, kjer se izposojajo razni pedolini in supi. Te plovitveni pasovi so prepovedani za kopalce. Škrokov še svetuje, da bodite obzirni do drugih na morju in drugi bodo obzirni do vas.