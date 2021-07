Janša: Slovenci smo šli skozi dobro in slabo, vemo pa, da nam gre bolje, ko smo pogumni, enotni

Predsednik vlade Janez Janša je na slovesnosti ob 30. obletnici bojnih spopadov na Kumu izpostavil, da se je v zadnjih 30 letih "veliko zgodilo, a bi bila zgodovina zelo drugačna, če ne bi bilo tistih, ki so pred 30 leti branili Kum in druge oddajnike, mejne prehode in drugo kritično infrastrukturo".

"Slovenci smo v zgodovini šli skozi dobro in slabo, vemo pa, da nam gre bolje, ko smo pogumni, enotni in vemo, kaj smo in to tudi hočemo biti," so premierjeve besede povzeli na Twitterju.

V času vojne za Slovenijo je bilo več kot 300 spopadov, bitka za Kum je ena od tistih, ki po Janševih besedah izstopajo, saj je bilo takrat obranjeno nekaj, kar je za Slovenijo še posebej pomembno.

"Slovenija je naredila korak do osamosvojitve, ne da bi imela veliko podporo v tujini, kjer so si celo prispevali, da bi z ugodnimi krediti Jugoslavijo obdržali skupaj. Ker pa smo bili pogumni in smo vedeli, kaj hočemo, smo stali, obstali in še vedno stojimo," je poudaril Janša.

PV @JJansaSDS: Tudi zato, ker se spominjamo dogodkov pred 30 leti ima Slovenija svetlo prihodnost. Če se zavedamo lastnih korenin, če vemo, kaj smo, če smo odprti do drugih, potem se za našo prihodnost ni bati. pic.twitter.com/e9X8SYkd25 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 2, 2021

Oddajniki ključna kritična infrastruktura

Ker je bil oddajnik branjen, je lahko deloval naprej in so informacije o dogajanju dosegle domačo javnost in tujino. Oddaje, ki so šle preko oddajnika pa so poslušali tudi vojaki JLA, ki so šele tako dobili prave informacije o dogajanju, je spomnil premier. Posledično je več kot 4000 vojakov prebegnilo na slovensko stran, je dodal.

Oddajniki so bili po njegovih besedah takrat ključna kritična infrastruktura, tudi zato, da so branilci domovine slišali o drugih uspehih in bili s tem opogumljeni, da so ljudje v zakloniščih slišali, da to ne bo večno trajalo in da je tudi svetovna javnost izvedela, kaj se dogaja.

"Pred osamosvojitvijo nam po svetu niso bili naklonjeni, ker pa so tuji novinarji med vojno poročali, kaj se je dejansko dogajalo, se je ta naklonjenost obrnila nam v prid, zaradi tega smo tudi dosegli mednarodno priznanje," je še dejal Janša in se zahvalil braniteljem.

Dolinšek: Kaj pomeni mir, se zavemo šele, ko nastopi vojna

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marjan Dolinšek je dejal, da ima Kum v zavesti Slovencev posebno mesto, še posebej pa od leta 1991, ko je bil napaden oddajnik na Kumu.

Državni sekretar Marjan Dolinšek ob 30. obletnici bojnih spopadov na Kumu: Kum ima v zavesti Slovencev posebno mesto, še posebno pa od leta 1991, ko bil napaden oddajnik na Kumu. Kaj pomeni mir, se zavemo šele, ko nastopi vojna. pic.twitter.com/Fyvof7Gwu1 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 2, 2021

"Kaj pomeni mir, se zavemo šele, ko nastopi vojna. Vojne si nismo želeli, bila nam je vsiljena, a smo dokazali, da smo pripravljeni za našo slovensko zemljo tudi umreti. Žal je nekaj pripadnikov teritorialne obrambe in takratne slovenske milice takrat moralo dati tudi svoja življenja," je izpostavil.

Rtv-oddajnik Kum je bil po njegovih besedah posebnega strateškega pomena za obrambo države, zato so ga varovali že od 24. junija 1991, niso pa pričakovali, da ga bodo napadli z zraka. Letali JLA sta oddajnik napadli 28. junija 1991, takrat je bilo ranjenih osem pripadnikov teritorialne obrambe. Oddajnik je bil onesposobljen, a ga je tehnična ekipa popravila, tako da je javnost lahko bila obveščena o dogajanju, je dodal.

Premier je pred slovesnostjo položil venec na spomenik braniteljem Kuma.