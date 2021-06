Letos mineva 30 let od osamosvojitve Slovenije. Poglejte utrip z ljubljanskih ulic leta 1991 in kako so videti danes.

Petindvajsetega junija leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije. Letos praznujemo 30. obletnico dneva državnosti. Slovenija je samostojnost in neodvisnost razglasila dan kasneje, nato pa se je začela desetdnevna osamosvojitvena vojna.

Poglejte, kako so bile videti nekatere ljubljanske ulice in ceste pred 30 leti in kako so se spremenile do danes.

Foto: Muzej novejše zgodovine in Ana Kovač.



S premikanjem sredinske črte lahko primerjate 30 let stare fotografije s sedanjimi.