Slovenske železnice bodo poškodovani most v Solkanu zamenjale z novim

Po ponedeljkovem trčenju voznika tovornega vozila v železniški most v Solkanu so strokovnjaki za metalne konstrukcije ugotovili, da zaradi poškodb trajna sanacija obstoječe konstrukcije mostu ni mogoča. Zato bodo Slovenske železnice (SŽ) postavile nov most, do njegove izdelave pa bodo poiskali začasno rešitev za prevoznost proge Anhovo–Nova Gorica. Se pa za železniški promet odpira severni del nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani, maja letos so odprli južnega. Od lani poleti tam poteka gradnja nadomestnega nadvoza v sklopu novega Potniškega centra Ljubljana.

Kot so sporočili iz SŽ, bodo danes na podlagi sredinega pregleda podali predlog začasne rešitve obstoječe konstrukcije, ki bo omogočila ponovno vzpostavitev železniškega prometa pod posebnimi pogoji do izdelave novega mostu. Po trenutno razpoložljivih informacijah bo proga Anhovo–Nova Gorica zaprta vsaj do vključno torka. Most bodo v tem času začasno sanirali. Organiziran je nadomestni avtobusni prevoz.

Zaradi naleta tovornega vozila se je celotna konstrukcija mostu tako osno kot višinsko premaknila za približno 40 centimetrov. Resneje so bili poškodovani nosilni elementi jeklene konstrukcije, ležišča in betonski oporniki. Zaradi premaknitve konstrukcije mostu se je na dolžini približno 15 metrov na obeh straneh mostu deformiral tir, vključno z uvozno kretnico na postaji Nova Gorica.

Preprečili nesrečo vlaka

Nesreča se je zgodila v ponedeljek, ko je 52-letni voznik tovornega vozila zaradi neupoštevanja prometne signalizacije trčil v železniški most. Kot so takrat sporočili z novogoriške policijske uprave, se je voznik ob tem lažje poškodoval. Kot so še potrdili novogoriški policisti, je uslužbencem SŽ uspelo pravočasno ustaviti tovorni vlak, ki je prihajal iz smeri naselja Anhovo, približno 200 metrov pred krajem prometne nesreče.

Policisti bodo 52-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi odgovornosti za storitev prekrškov izdali plačilni nalog.

Železniški promet stekel tudi po severnem delu nadvoza čez Dunajsko cesto

Ta teden so prek severnega dela nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani sprostili železniški promet, potem ko so v nedeljo opravili tehnični pregled opravljenih del. Gradnja novega nadvoza je bila ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana.

Gradnja novega nadvoza je bila ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Foto: STA Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto se je začela lani poleti, maja letos pa so promet sprostili po južnem delu nadvoza, so spomnili na direkciji za infrastrukturo.

Številne začasne rešitve

Na nadvozu je po novem nameščenih pet tirov, šesti tir pa bo nameščen ob izvedbi dvotirnosti gorenjske proge. Prav tako je urejen začasni peron, ki je postavljen za potrebe nemotenega odvijanja potniškega prometa zaradi del, ki potekajo za ureditev osrednjega dela ljubljanske železniške postaje.

Začasno vodenje potnikov so uredili prek začasnega perona in začasnih dostopnih klančin na Dunajsko cesto oziroma pločnik za pešce in kolesarje.

V času delne zapore Dunajske ceste so v začetku prihodnjega leta predvidene še poglobitev voziščne konstrukcije, izvedba zaključnih plasti na pločnikih ter vozišču ter ureditev odvodnjavanja cestišča. Delna zapora bo trajala predvidoma do junija 2025, ko bo promet po cesti stekel brez omejitev.

Investicijo, vredno nekaj manj kot 41 milijonov evrov, je sofinancirala EU iz načrta za okrevanje in odpornost.