Slovenska vojska vpoklicala še 700 rezervistov

Slovenska vojska je v četrtek na mobilizacijsko usposabljanje in na opravljanje vojaške službe v miru vpoklicala še 700 pogodbenih rezervistov. Prejšnji petek so sicer v Slovenski vojski vpoklicali 414 rezervistov, ki bodo sestavljali bataljonsko bojno skupino 72. brigade.

Slovenska vojska je v četrtek v svoje vrste vpoklicala še 700 pogodbenih rezervistov. Foto: STA

Kot so pojasnili v Slovenski vojski, bo mobilizacijsko usposabljanje med 12. in 20. aprilom. Poudarek usposabljanja bo med drugim na opremljanju, seznanitvi s položajem in nalogo, nadgradnji znanj s področja individualnih vojaških veščin in preizkusu rokovanja z orožjem in streljanju.

Mobilizacijsko usposabljanje bo trajalo sedem delovnih dni. Med usposabljanjem bodo rezervisti lahko nameščeni v vojašnici, če bodo želeli, pa bodo po koncu usposabljanja dnevno lahko odhajali domov. Vojaško službo bodo rezervisti začeli opravljati v začetku maja.

Rezerviste bodo vpoklicali za čas od enega do šest mesecev

Kot so v Slovenski vojski napovedali prejšnji teden, bodo rezerviste vpoklicali od enega do šest mesecev, odvisno od okoliščin in argumentov njihovega rednega delodajalca.

"Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno," so prejšnji teden sporočili iz Slovenske vojske.

Vpoklic nujen tudi zaradi načrtovanih nalog vojske

Rezerviste bodo vpoklicali zaradi neuspelega ocenjevanja po merilih Nata Creval, na katerem je Slovenska vojska dobila oceno nepripravljena na bojevanje.

Omenjeno vajo bodo v Slovenski vojski ponovili, nadaljevali pa bodo tudi druge naloge. "Slovenska vojska bo že načrtovane naloge opravljala v nespremenjenem obsegu, zato je vpoklic pogodbene rezerve nujen," so še poudarili v Slovenski vojski.