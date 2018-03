Za državo se odrečejo svoji plači in pristanejo na minimalcu #video

Kadrovsko luknjo v slovenski vojski bo novi šef generalštaba Alan Geder začasno krpal s pogodbenimi rezervisti. To so možje, ki za čakanje na vpoklic, dobijo 167,21 evra na mesec in ob vpoklicu privolijo v minimalno plačo.

Tako kot verjetno vsak posameznik v naši državi si tudi mi želimo, da bi imeli boljši položaj, to ni nič nenavadnega. Je pa dejstvo, da če se nekdo v kriznih primerih čemu odreče, verjetno pričakuje, da bo država vsaj deloma poskrbela zanj," je dejal pogodbeni rezervist Zoran Kačičnik.

Če se rezervist ne odzove, mora vrniti nadomestilo

Naš obrambni načrt predvideva dva tisoč rezervistov, slovenska vojska jih ima trenutno manj kot tisoč. Ob begunski krizi so jih na primer vpoklicali 300, na poziv pa se jih je odzvalo samo 120. Kakšen bo odziv tokrat, ne ve nihče. Če se rezervist ne odzove, vojska prekine pogodbo z njim. Pa še nadomestilo za zadnjih 12 mesecev mora vrniti.

Svojo solidno plača zamenja za plačo navadnega vojaka

Mariborčan Zoran Kačičnik je član pogodbene rezerve že 15 let. In ko v generalštabu napovejo njihov vpoklic, Kačičnik brez oklevanja izrazi svojo pripravljenost. Na vpoklic se je odzval že ob begunski krizi. Predvsem zato, ker je domoljub in ga služenje vojski veseli. Celo toliko, da svojo solidno plačo zamenja za plačo navadnega vojaka. "Zagotovo prejemamo bistveno nižji dohodek, kot ga prejemamo na svojih delovnih mestih, in to je izziv vsakega posameznika in tudi druži, iz katerih prihajamo," je dejal.

V prihodnjih letih še slabše?

Izziv za vojsko pa bo v prihodnjih letih popolnjevanje vrst pogodbene rezerve. Rezervistov je že danes 50 odstotkov manj, kot bi jih potrebovali. V prihodnjih letih pa bi se lahko njihovo število še bistveno zmanjšalo. Večina jih je namreč nekdanjih nabornikov. Torej fantov, ki so vojaški rok odslužili do leta 2003. Novi rekruti prihajajo počasi.

Vprašljiva pa je tudi pripravljenost rezervistov. Vojska zaradi varčevanja do begunske krize za rezerviste več let ni izvajala nobenih usposabljanj.