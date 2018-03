Slovenska vojska vpoklicala 414 rezervistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za potrebe opravljanje vojaške službe v miru je Slovenska vojska začela vpoklic 414 rezervistov. Vojaško službo bodo začeli opravljati v začetku maja, še pred tem pa bodo imeli enotedensko usposabljanje, kjer bodo dobili opremo in jih bodo seznanili z nalogami.

Rezerviste bodo vpoklicali od enega do šest mesecev, odvisno od okoliščin in argumentov njegovega rednega delodajalca.

"Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno," so sporočili iz Slovenske vojske, ki jo je pred kratkim prevzel Alan Geder.

Tisoč vojakov bo delalo le za pozitivno oceno

Rezerviste bodo vpoklicali zaradi neuspelega ocenjevanja po merilih Nata Creval, na katerem je Slovenska vojska dobila oceno nepripravljena na bojevanje.

Vajo bodo ponovili, še pred tem pa morajo okrog tisoč vojakov vpoklicati na usposabljanje, pri čemer bodo nadaljevali tudi druge naloge.

"Slovenska vojska bo že načrtovane naloge opravljala v nespremenjenem obsegu, zato je vpoklic pogodbene rezerve nujen. Pripadniki PRS bodo izvajali podporne naloge, varovanje objektov in sodelovali pri preostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo," so še dodali v Slovenski vojski.