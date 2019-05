Slovenska vojska prekinila urjenje v Iraku

V Iraku se zaostrujejo varnostne razmere predvsem zaradi posledic stopnjevanja napetosti med ZDA in Iranom. Washington namreč obtožuje Teheran, da načrtuje napade v regiji.

Osrednje poveljstvo ameriških oboroženih sil je v torek sporočilo, da so ameriški vojaki v Iraku in sosednji Siriji pod najvišjo stopnjo pripravljenosti, ker da so prejeli verodostojne grožnje iranskih sil v regiji. Med prvimi sta se za prekinitev urjenja v Iraku odločili nemška in nizozemska vojska.

Temu pa je sledila tudi Slovenska vojska. Slovenski kontingent sicer ostaja v Iraku in nadaljuje svoje delovanje v sklopu preostalih nalog in zaščite sil, sporočilo Slovenske vojske povzema spletni portal 24ur. O tem je poročala tudi Televizija Slovenija.

Portal 24ur ob tem navaja, da je do podobne omejitve prišlo tudi leta 2017, v času izvedbe referenduma o neodvisnosti Kurdistana. Takrat je tudi prišlo do zaostritve razmer, zato je bilo usposabljanje in delovanje slovenskega in ostalih kontingentov prekinjeno za določeno obdobje, po umiritvi razmer pa ponovno vzpostavljeno.