Sindikat vojakov bo zaradi odpovedi pogodbe sprožil kolektivni spor

Sindikat vojakov Slovenije se zastopanju razrešenega poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske, brigadirja Mihe Škerbinca, ne bo odpovedal in bo storil vse za ohranitev njegovega ugleda, je svet sindikata sklenil danes. Poleg tega so se odločili, da bodo sprožili kolektivni spor zoper odpoved pogodbe za zagotavljanje pogojev za delovanje.

Sindikat opozarja, da v postopkih individualnega zastopanja Mihe Škerbinca, ki je bil po njihovih besedah ob razrešitvi javno neutemeljeno diskreditiran, ni kršil nobenega predpisa ali pogodbe za svoje delovanje, kot mu ministrstvo za obrambo očita v odpovedi pogodbe za delovanje. Glede na to bodo sprožili kolektivni spor. Manj ugodne nove pogodbe ne bo sprejel, ker bi bil s tem v primerjavi z enako reprezentativnimi sindikati v dejavnosti obrambe v manj ugodnem položaju, so zapisali na svoji spletni strani.

Škerbinc se je sindikatu v posebnem dopisu zahvalil, ker so se mu postavili v bran. Meni namreč, da je njegov primer moral priti v javnost in do politike. "Podpora sindikata je bila zame pomembna tudi iz osebnih razlogov, saj je v takšnih trenutkih vsaka podpora dobrodošla," je zapisal.

Ker pa "ve, da je sedaj pred sindikatom boj za svojo pravico in da se ne bodo izbirala sredstva z nasprotne strani", bi želel, da prekinejo aktivnosti javne podpore. "Dovolj visoko plačo imam, da si bom lahko privoščil odvetnika, ko bom nadaljeval iskanje pravice na sodišču," je zapisal v pismu predsedniku sindikata Gvidu Novaku, ki ga sindikat objavlja na svoji spletni strani.

Veterani vojne za Slovenijo pozvali k rešitvam težav Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič je danes na slovesnosti ob 17. maju, dnevu veteranov vojne 1991, v Geometričnem središču Slovenije na Spodnji Slivni pri Vačah pri Litiji pozval politiko k iskanju rešitev za težave Slovenske vojske. Po njegovih besedah se nihče ne sme igrati z njeno usposobljenostjo in izurjenostjo. Slovenska vojska je po Lipičevih besedah last slovenske države, njenih državljank in državljanov, ne pa kakšne od političnih strank, so sporočili iz zveze. Vlada se po njegovi oceni zaveda, kako pomembno je odpraviti nastale težave. Njeni ukrepi nakazujejo trend, ki vodi k izboljšanju razmer, pri čemer bodo pomagali tudi vojni veterani s svojim znanjem in izkušnjami, je zagotovil. Izpostavil je mnenje ministra za obrambo Karla Erjavca, da je temeljni vzrok takšnega stanja Slovenske vojske nerazumno zmanjšanje finančnih sredstev za vojsko in celoten obrambni sistem v preteklosti. Vse to je namreč povzročilo zaostanek, ki ga bo težko nadomestiti. "Ko pa k opisanim temeljnim težavam dodamo še neodgovorne izjave posameznih politikov, ki so odgovorni za njeno stanje in politični nadzor, postanejo težave skoraj nepremagljive," je dejal Lipič.

Minister Erjavec je Škerbinca razrešil 5. aprila na predlog načelnice Generalštaba Slovenske vojske generalmajorke Alenke Ermenc, saj je Škerbinc izgubil njeno zaupanje. Škerbinc je zatem vložil ugovor na razrešitev s položaja.

Svet sindikata je danes sklenil še, da bodo protestni shod pred vlado, ki so ga sprva načrtovali za april, prestavili najmanj do 30. junija oz. do sprejema nove uredbe vlade, ki naj bi ustrezno vzpostavila vojaško hierarhijo s plačami in odpravila anomalije, so še zapisali.