Kot je na današnjem predstavitvenem dogodku, ki je potekal pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana – Trnovo v Murglah, dejal direktor službe za premoženjske škode Zavarovalnice Triglav Uroš Metličar, v zavarovalnici v decembru opažajo povečano število požarov. "Decembra se namreč začne kurilna sezona, domove krasijo praznični okraski, kot so lučke, sveče in drugo okrasje, ki se lahko hitro vname, prav tako pa se zaradi priprave prazničnih dobrot pogosto zadržujemo v kuhinji, kjer tudi hitro pride do požara," je opozoril.

V spodnjem videoposnetku lahko preverite, kaj se dogaja v decembru z vidika požarne varnosti po izkušnjah Uroša Metličarja iz Zavarovalnice Triglav.

Kot je dejal, gasilsko vozilo ponuja praktičen prikaz, kako pravilno ukrepati v primeru takšnih požarov. "Za Zavarovalnico Triglav je izjemno pomembno preventivno ozaveščanje posameznikov in to potujoče vozilo bo omogočilo praktične prikaze ukrepanja kjerkoli po Sloveniji," je poudaril.

Po besedah namestnika poveljnika Gasilske zveze Slovenije Tomaža Vilfana je namen preventivnega gasilskega vozila pomagati ljudem razumeti, kako ravnati v takšnih situacijah, saj je "vsak požar na začetku običajno majhen in ga je mogoče hitro obvladati, če se pravilno ukrepa".

V spodnjem videoposnetku lahko preverite, kaj se dogaja v decembru z vidika požarne varnosti po izkušnjah Tomaža Vilfana z Gasilske zveze Slovenije.

Ta inovativna potujoča učilnica, ki je edinstvena tako v Sloveniji kot Evropi, je plod slovenskega znanja in idej. "Naši strokovnjaki so razvili več kot 20 simulacij, ki so celostno povezane v smiseln in učinkovit izobraževalni koncept," je poudaril.

Vozilo tudi za izobraževanje gasilcev

Na današnji predstavitvi so s pomočjo gasilske učilnice gasilci med drugim predstavili požar štedilnika, požar pečice, požar kuhinjske nape in dimniški požar ter uporabo detektorjev ogljikovega monoksida in dima. Prikazali so tudi postopek gašenja goreče osebe.

Zakaj se mladi sploh odločajo za prostovoljno delo pri gasilcih? V spodnjem videposnetku je za Siol.net svojo motivacijo razkril Matjaž Štaner.

Vozilo bo v prihodnje potovalo po celotni Sloveniji, obiskovalo osnovne in srednje šole, različne prireditve ter zainteresirane skupine. Na teh lokacijah bodo ljudje imeli priložnost preizkusiti simulacije in pridobiti pomembno znanje na interaktiven način. Poleg izobraževanju širše javnosti pa je vozilo po besedah Vilfana namenjeno tudi operativnim gasilcem. "Ti bodo lahko v praksi preizkusili gibanje v zadimljenem prostoru in bolje spoznali, kaj pomenita zgornja in spodnja eksplozijska meja pri eksploziji vnetljivih plinov. Za to je na voljo odličen simulator, ki nazorno prikaže te pojave," je še dodal.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate utrinke z dogodka.