Potres prebudil Slovenijo. Šibkejši ne napoveduje močnejšega.

Številne Slovence je danes namesto budilke nekaj ur prezgodaj zbudil močan potres. Ob 3.37 so seizmografi zaznali potres z magnitudo 3,5. Epicenter je bil v okolici Škofje Loke, a čutili so ga prebivalci celotne države in tudi mimo naših meja, predvsem v italijanskih krajih blizu meje s Slovenijo. Potres po do zdaj znanih podatkih ni povzročil gmotne škode. Za kako močan potres je v resnici šlo? Ali mu bodo kmalu sledili novi, morda še močnejši potresi?

Ob 3.37 je Slovenijo stresel potres, seveda so ga zaznale potresne opazovalnice. Na agenciji za okolje so njegovo magnitudo ocenili na 3,5, epicenter pa locirali v bližino Škofje Loke.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci po vsej Sloveniji. Na agenciji za okolje ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Kaj točno to pomeni, razložimo v nadaljevanju.

Odzivi prebivalcev po potresu

Zbrali smo nekaj odzivov z družbenih omrežij prebivalcev, ki so potres čutili: "Močan sunek in bobnenje, ki sta trajala kar nekaj časa, sta nas katapultirala iz postelj." "Je pošteno zaguncalo in nas zbudilo." Ena od prebivalk pa je dodala: "Sem mislila, da mi je centralno razneslo v pritličju."

Deževale so ankete ljudi, ki so čutili potres. Od kod jih je prišlo največ?

Že v prvih minutah po potresu, ki je prebudil številne, so na anketo agencije za okolje začeli deževati odzivi prebivalcev, ki so čutili potres. Po prvih nekaj minutah je bila številka izpolnjenih anket dvomestna, a ni trajalo dolgo, da je postala štirimestna. Do 5. ure jo je izpolnilo okoli sedem tisoč ljudi. Največje število izpolnjenih anket na sto tisoč prebivalcev so oddali prebivalci občin Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka.

Kako nevaren je potres V. stopnje?

Meri za učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo rečemo intenziteta potresa. V Sloveniji uporabljamo Evropsko potresno lestvico, ki ima 12 stopenj. Kaj pomeni ocena agencije za okolje, da potres ni presegel V. stopnje po omenjeni lestvici?

Potres V. stopnje je močan potres. "V zaprtih prostorih ga čuti večina, na prostem ga čutijo posamezniki. Mnogi se zbudijo, se prestrašijo. Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe. Viseči predmeti vidno zanihajo, majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna loputajo," piše na spletni strani agencije za okolje. Celotno lestvico za ocenjevanje intenzitete potresov objavljamo spodaj.

Lestvica za ocenjevanje intenzitete potresov Foto: Arso

Ali šibkejši potres napoveduje močnejšega?

Ne. Vsako leto na območju Slovenije nastane več sto šibkih potresov, od katerih skoraj noben ni predhodnik močnejšega potresa, pojasnjujejo na spletnih straneh agencije za okolje. Čeprav je šibek potres lahko predhodnik močnejšega potresa, nastanek šibkega potresa še ne napoveduje močnejšega. Kljub relativno velikemu številu šibkih potresov na območju Slovenije je bilo samo nekaj močnejših potresov v zadnjih sto letih, ki so povzročili gmotno škodo.

Popolnoma porušeno gospodarsko poslopje na planini Polog nad Tolminom po potresu leta 1998. Foto: Arso

Potresi so najnevarnejša naravna nesreča. Nanje smo lahko pripravljeni in bistveno omilimo njihove posledice, so zapisali na straneh urada za seizmologijo.

Stavbe v Sloveniji so razmeroma stare in potresno ranljive. To kažejo vse študije vseh državnih in nedržavnih organizacij, je za Siol.net povedal strokovnjak za potresno varnost zgradb Jure Žižmond.

"Hkrati pa tudi vemo, da se bo Slovenija spet močneje zatresla v prihodnosti," je opozoril. Zakaj in kako poskrbeti za protipotresno varnost nepremičnin, si lahko preberete v spodnjem prispevku: