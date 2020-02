Slovenska cesta v Ljubljani je na odseku med križiščem z Gosposvetsko cesto in križiščem s Šubičevo ulico z določenimi izjemami (na primer vozila Ljubljanskega potniškega prometa) zaprta za motorni promet. Na njej sobivajo pešci, kolesarji, avtobusi in druga vozila, ki lahko peljejo največ 30 kilometrov na uro.

Kot piše na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (Mol), je Slovenska cesta v tem delu urejena po načelih skupnega prometnega prostora.

Pešec mora tudi Slovensko cesto prečkati na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot sto metrov. Foto: Ana Kovač A skupni prometni prostor v slovenski zakonodaji še ni opredeljen. Spremembe in dopolnitve Zakona o pravilih cestnega prometa, v katerih bodo določena tudi podrobnejša pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora, bi morale biti sprejete že konec leta, a se to ni zgodilo. Sprejem dopolnitev pa se bo zaradi odstopa Marjana Šarca z mesta predsednika vlade še bolj zavlekel.

Pešec ne sme hoditi po cesti

Do takrat pa tudi na tem odseku veljajo takšna prometna pravila kot na drugih cestah. Kaj to pomeni za pešce? Kot so nam sporočili ljubljanski policisti, morajo pešci uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.

"Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti," so zapisali. Pešec mora vozišče prečkati brez ustavljanja in po najkrajši poti, preden pa stopi na vozišče, se mora prepričati, ali to lahko varno stori, so še dodali policisti iz Ljubljane.

Na občini pravijo, da so Ljubljančani lepo sprejeli sistem na Slovenski cesti. Foto: Ana Kovač

Pomembnih sto metrov

Kot še poudarjajo, mora pešec prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot sto metrov. To pravilo velja za vse ceste, torej tudi za Slovensko cesto na delu, ki je urejen po načelih skupnega prometnega prostora.

Pri tem pa policisti poudarjajo, da pešec vozišča zunaj prehoda za pešce v nobenem primeru ne sme prečkati, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta. Takšnih fizičnih ovir ali neprekinjene črte na Slovenski cesti sicer ni.

Policisti občasno delijo kazni na prehodu

Zgoraj se skriva tudi odgovor na vprašanje, ki si ga postavljajo nekateri uporabniki Slovenske ceste, in sicer zakaj policisti občasno delijo kazni pešcem, ki pri rdeči prečkajo prehod pri ploščadi Ajdovščina, če pa naj bi se le nekaj metrov naprej začenjal skupni prometni prostor, kjer naj bi bil prehod čez cesto dovoljen in nekaznovan.

V teoriji bi pešci kazen dobili, tudi če bi cesto prečkali še naslednjih sto metrov od prehoda za pešce v smeri proti Šubičevi cesti ali v pasu stotih metrov od drugega prehoda za pešce, ki je v bližini palače Kazina na drugi strani Slovenske ceste.

Če bi se strogo držali zakonodaje, lahko torej pešec - kot vidimo na spodnjem zemljevidu - nekaznovano prečka Slovensko cesto šele v okolici Nebotičnika, saj je šele tam od prehoda pri ploščadi Ajdovščina oddaljen več kot sto metrov.

Z druge strani - od Šubičeve ulice - pa se prečkanje Slovenske ceste brez strahu pred kaznijo začne v okolici Knafljevega prehoda. Čeprav je treba poudariti, da policisti, ki bi kazni delili v pasu sto metrov od prehoda za pešce, še niso bili opaženi.

V Mestni občini Ljubljana poudarjajo, da dokler v zakonodaji ne bo natančno opredeljeno, kakšna pravila veljajo na skupnem prometnem prostoru, je prometna ureditev Slovenske ceste skladna z odločbo Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL o prometni ureditvi.

"Ljubljana zrela za tovrstno ureditev"

Kot še pravijo na Mol, je osrednji del Slovenske ceste postal priljubljeno sprehajališče in prostor za druženje, ki vsem uporabnikom omogoča tudi več mest za premikanje.

"S sožitjem med pešci, kolesarji in avtobusi na osrednjem delu Slovenske ceste smo zelo zadovoljni, promet poteka varno in tudi v praksi se je izkazalo, da je Ljubljana zrela za tovrstno ureditev," so zapisali.

Kot še dodajajo, so od odprtja celovito prenovljenega prostora septembra 2015 do konca leta spremljali situacijo in sprejemali mnenja ter predloge za morebitne izboljšave.

"Izkazalo se je, da sistem kot takšen dobro deluje, ljudje so se nanj navadili in ga lepo sprejeli, vozniki avtobusov LPP so izjemno pozorni na preostale udeležence v prometu in se do njih vedejo uvidevno, prav tako je odnos med pešci in kolesarji spoštljiv. Tudi anketa 1000 prebivalcev je pokazala, da je kar 82 odstotkov ljudi zadovoljnih z novo ureditvijo," še pravijo na Molu.

