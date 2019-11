Na cestah vse več e-skirojev, čeprav njihova uporaba sploh ni dovoljena

Veljavni zakon o pravilih cestnega prometa v 97. členu določa, da uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor in ki presegajo hitrost gibanja pešcev v cestnem prometu, ni dovoljena, so nam pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Električni skiroji v povprečju dosežejo hitrosti do 25 kilometrov na uro, pešci pa le okoli pet kilometrov na uro. E-skiroji tako za nekajkrat presegajo hitrost peščev.

Če se boste vozili z e-skirojem, tako tvegate 500 evrov globe.

Kot izjemo temu določilu zakon predvideva le uporabo motornih sani, pa še to zgolj, če je to nujno potrebno. Električnih skirojev zakon ne omenja.

Posebna prevozna sredstva brez motorja dovoljena na pločnikih

Zakon sicer v istem členu dovoljuje uporabo posebnih prevoznih sredstev, a le prevozna sredstva brez motorja (skiroji, rolerji, rolke ...), pa še to le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njihove velikosti. Tudi pri teh prevoznih sredstvih pa njihova hitrost ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.

Veljavna zakonodaja torej prepoveduje uporabo e-skirojev. Kako ravnajo policisti? Na Generalni policijski upravi že dalj časa opozarjajo, da področje e-skirojev v zakonu o pravilih cestnega prometa ni ustrezno urejeno. "Zato čakamo spremembo tega zakona, ki predvideva ureditev tega področja," so sporočili.

Foto: Ana Kovač

Predlog: Vožnja le po pločnikih in kolesarskih stezah, in to počasi

Na ministrstvu za infrastrukturo so že pripravili predlog novele zakona, ki ureja tudi vožnjo z e-skiroji. Trenutno je v medresorskem usklajevanju. Če bo sprejeta prvotna različica, bo vožnja z električnimi skiroji dovoljena le na površinah za pešce in kolesarskih površinah. Vozniki bodo morali hitrost vožnje prilagoditi površini, po kateri se bodo peljali. Če se bodo peljali po pločniku, tako ne bodo smeli preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci, torej okoli pet kilometrov na uro.

V območju umirjenega prometa pa bodo morali vozniki e-skirojev upoštevati največjo dovoljeno hitrost, ki je dovoljena tam, in sicer deset kilometrov na uro.

Vozniki bodo morali voziti tako, da ne bodo ogrožali pešcev, sicer jim grozi 40 evrov globe, še piše v predlogu, ki za vožnjo e-skirojev predvideva tudi obvezno čelado in žaromete.

Izjemoma tudi po cesti

Z električnimi skiroji se bo po predlogu sicer izjemoma mogoče vozili tudi na desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena na 50 kilometrov na uro, a le tam, kjer pločnikov, kolesarskih stez ali območij umirjenega prometa ni oziroma niso prevozni.

Predlog novele zakona pa uvaja popolno prepoved za e-skiroje oziroma tudi za vsa druga električna prevozna sredstva, ki dosegajo več kot 25 kilometrov na uro.

Parkiranje vsepovsod

V Ljubljani v oči bode tudi parkiranje e-skirojev, večinoma gre za skiroje, ki jih v prestolnici v izposojo ponujata ponujata dve družbi, in sicer MikMik in Flox. Uporabniki skiroje velikokrat puščajo kar na pločnikih, ulicah, pripeti so na svetilke in podobno, s čimer motijo druge udeležence prometa.

Foto: Vid Libnik

Policijo smo vprašali, kako bi se policisti odzvali, če bi naleteli na prizor, kakršen je na zgornji fotografiji, na kateri e-skiro leži na tleh in je priklenjen na ulično svetilko. Kot so zapisali, policisti vsak primer posebej presojajo na terenu. "Trenutno ustavitev, kot je razvidna iz fotografije, v zakonu ni urejena, ker je v zakonu urejeno samo parkiranje in ustavljanje vozil, kar pa e-skiro ni," so zapisali.

Inšpektorat že uvedel inšpekcijske postopke

Bolj jasni so na Mestni občini Ljubljana (Mol). Z mestnega redarstva so nam sporočili, da bi kršitelju izdali globo. "Če bi pooblaščena uradna oseba zaznala tak prekršek in kršitelja ne bi bilo na kraju, bi lahko skladno z določili zakona o cestah odredila njegovo odstranitev," so zapisali. Na inšpektoratu mestne uprave Mol dodajajo, da ravnanje na fotografiji ni dovoljeno, saj gre za oviranje uporabe javne površine. Kot so še zapisali, so zaradi oviranja uporabe javne površine že uvedli inšpekcijske postopke zoper določene ponudnike, ki opravljajo dejavnost izposoje skirojev.

Pri tem na mestnem redarstvu poudarjajo, da mora pri sankcioniranju takšne vrste prekrškov pooblaščena uradna oseba kršitelja osebno zaznati, saj v nasprotnem primeru ne morejo ugotoviti lastništva posebnega prevoznega sredstva. Kot poudarjajo, zakonodaja na tem področju še ni urejena, zato skupaj s policijo in Agencijo za varnost prometa iščejo ustrezne rešitve, "ki bi prispevale k ureditvi in izboljšanju razmer na področju posebnih prevoznih sredstev".

Mestno redarstvo opaža, da so morda nekatere kolesarske poti in druge površine nekoliko bolj prometno obremenjene, pojav pa po zaznavah še ni tako zelo problematičen, pravijo.

Foto: Ana Kovač

Mol: Ponudnik bi moral sam zagotavljati parkirna mesta

"Glede na to, da gre za eno izmed trajnostnih oblik prevoza, ne vidimo težav, če so skiroji parkirani ob stojalih za kolesa, seveda ob predpostavki, da to ne ovira preostalih udeležencev v prometu. Se pa strinjamo, da bi moral ponudnik sam zagotavljati parkirana mesta za svoja vozila in o tem obveščati svoje uporabnike. Z nami je v stik stopilo podjetje MikMik, ki smo mu povedali, da morajo storitev izvajati, kot to določa veljavna zakonodaja. Dogovorov s ponudniki storitev Mol nima, saj zakonodaja na tem področju še ni bila sprejeta," so zapisali na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet mestne uprave Mola, inšpektoratu ter v mestnem redarstvu.

MikMik: Uporabnike podučimo o pravilnem parkiranju

V podjetju MikMik pravijo, da vsakega uporabnika seznanijo oziroma podučijo o pravilnem parkiranju.

"Poleg tega zahtevamo, da nam vsak uporabnik po končani vožnji pošlje fotografijo parkiranega skiroja. Na terenu so konstantno prisotni tudi naši zaposleni, ki skrbijo za premeščanje skirojev, če so ti nepravilno parkirani. Svoje uporabnike ves čas ozaveščamo o pomembnosti spoštovanja prometnih predpisov, zato smo v sodelovanju z občinami, v katerih smo prisotni, razvili tudi nov produkt - postaje za parkiranje skirojev," so še zapisali. Prva že stoji v Ljubljani pri Trgu republike.

Vprašanja o parkiranju smo poslali tudi na podjetje Flox, a nam niso odgovorili.