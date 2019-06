Resna konkurenca Biciklju ali le več nereda?

V prestolnici je ob javnem prevozu, ki vsako leto prepelje vse manj potnikov, in vsakodnevnih prometnih konicah med najbolj zanimivi in hitrimi prevoznimi sredstvi kolo. V zadnjem času pa mu sledijo električni skiroji, ki so v nasprotju s kolesi lahko bolj vabljivi v poletnih in vročih mesecih.

Bicikelj prvi sistem za izposojo

Sistem izposoje mestnega kolesa Bicikelj je v uporabi od maja 2011. Foto: Siol.net Primat med sistemi za sooporabo oziroma izposojo je v rokah Biciklja, ki je v Ljubljani že osem let, v tem času pa so našteli že 5,8 milijona izposoj. Trenutno je v obtoku 590 koles, ki jih lahko vrnete na 59 postajališčih.

Podoben koncept so vpeljali v podjetju B&B Investment, ki pod imenom Flox ponuja izposojo električnih skirojev po Ljubljani. Proste skiroje poiščete z mobilno aplikacijo, s to razliko, da ni klasičnih postaj, ampak so skiroji parkirani na stojalih za kolesa po mestu in ob drogovih, poskenirate kodo QR in se odpeljete ter skiro pustite, kjer želite. Izposoja stane 0,8 evra, vsaka minuta vožnje pa dodanih 0,1 evra.

"Navdih smo našli v uspešnih zgodbah izposoje električnih vozil v svetovnem merilu, kjer sta nas v največji meri navdušila Bird in Lime," razlagajo v podjetju B&B Investment, ki ga imajo v lasti štirje Rusi.

Kmalu sto skirojev za souporabo

Sistem kratkotrajne souporabe električnih skirojev po vzoru souporabe koles ali avtomobilov (kot je na primer Uber) je razmah pred leti doživel v ZDA (najbolj znani podjetji Bird in Lime sta vredni več kot dve milijardi dolarjev), v zadnjem času pa vse bolj prodira tudi na evropski trg.

Kmalu naj bi bilo po Ljubljani sto takšnih električnih skirojev. Foto: Gregor Jamnik

V Ljubljani ima Flox trenutno 20 skirojev, s prihodnjim tednom pa bodo število povečali na vsaj sto.

"Povprečno imamo v testni fazi za več kot 22 ur voženj v enem dnevu. Za zdaj imamo 2.600 registriranih uporabnikov aplikacije z vsega sveta," pojasnjujejo v B&B Investment. V testni fazi je izposoja trajala deset minut, med konci tedna pa so opazili daljše izposoje. "Ko smo se pogovarjali z nekaterimi izmed uporabnikov, so nam povedali, da so si bili zaradi skirojev pripravljeni ogledati tudi druge konce Ljubljane, ki jih drugače ne bi obiskali," pravijo v ekipi, ki stoji za Floxom. Skiroje po 22. uri odpeljejo v skladišče in jih napolnijo ter pred 7. uro zjutraj znova postavijo na ulice.

Regulacija po vsem svetu še v teku

Vsaka nova tehnologija ali v tem primeru uporaba prevoznega sredstva ob svojem začetku še ni regulirana, saj je pred tem ni bilo in povzroča spreminjanje prometnega dogajanja. Podobno je tudi z zakonodajo glede električnih skirojev, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Ker se je njihovo število v zadnjem letu ali pa še manj močno povečalo, povzročajo nevšečnosti po mestih.

Države počasi posodabljajo zakonodajo in v njo vključujejo pravila za električne skiroje. Foto: Reuters Skiroji dosežejo hitrosti tudi do 30 kilometrov na uro, ob tem pa so, ker jih poganja elektrika, še zelo tihi, zato je veliko nasprotovanja ljudi. V ZDA so bili električni skorji od leta 2017 udeleženi v več kot 1.500 nesrečah, ob tem so umrli štirje ljudje.

Zaradi težav in vse bolj množične uporabe so mesta in oblasti začele spreminjati predpise in pravila ter v njih vključevati električne skiroje.

V Parizu, kjer je okrog 20 tisoč električnih skirojev, so prepovedali parkiranje na pločnikih, v New Yorku in Madridu so omejili število električnih skirojev za souporabo, v nekaterih mestih je obvezna uporaba čelade, v Barceloni so v središču mesta prepovedali izposojo skirojev. Z junijem so pravila igre uredili tudi v Avstriji, kjer so električne skiroje izenačili s kolesi.

Pa Slovenija?

Pri nas se za zdaj uporaba električnih skirojev šteje med posebna prevozna sredstva z motornim pogonom, ki so hitrejša od gibanja peščev. Lahko se vozijo po kolesarskih stezah, kjer hitrost ne sme presegati 25 kilometrov na uro, v conah za pešce oziroma na pločnikih je treba hitrost prilagoditi hitrosti peščev, kar je med štirimi in petimi kilometri na uro, ob tem pa uporabniki ne smejo ogrožati pešcev.

Policija posebne statistike za prekrške voznikov električnih skirojev ne vodi, si pa tudi sami želijo prenovljenega zakona ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Po kolesarski stezi in še kje?

"Ministrstvo smo že pozvali k ureditvi zakonodaje na tem področju, saj je policija kot nadzorni organ zainteresirana, da zakon uporabo omenjenih prevoznih sredstev jasno definira (pogoji in način uporabe), predvsem z vidika varnosti v cestnem prometu," odgovarjajo na policiji.

Kako je z uporabo električnih skirojev, smo vprašali tudi ekipo Floxa. "Uporabniki se lahko vozijo po kolesarskih poteh in, če to dovoljuje zakon, po pešpoteh (seveda s primerno hitrostjo pešcem)," odgovarjajo in dodajajo, da so se pred začetkom projekta o vsem uskladili z Mestno občino Ljubljana, ob tem pa uporabnike pozivajo, naj skiroje parkirajo na stojala za kolesa.

Kmalu še drugi ponudnik?

Bo pa Flox morda kmalu dobil konkurenco MikMika, ki je že pred časom napovedal vstop na ljubljanske ulice, vendar so za zdaj prisotni le v Piranu. Pravijo, da je prihod v Ljubljano v teku, s konkurenco pa se ne obremenjujejo.

Električni skiro MikMik Foto: arhiv podjetja "Menimo, da je potrebna in dobrodošla. Želimo poudariti, da smo edino podjetje, ki ima v Sloveniji za implementacijo storitve najema e-skirojev pridobljena vsa potrebna dovoljenja občin, v katerih se storitev izvaja," pravijo v MikMiku, ki ga vodijo Aljaž Andrejaš, Gregor Gololičič, Rok Ajdnik in Matija Vrbovšek.

Odzivi iz Pirana, kjer je MikMik prisoten od februarja letos, so po njihovih besedah zelo dobri. "Uporabniki so navdušeni nad skiroji, s katerimi lahko preprosto, hitro in brez avtomobilov opravljajo vsakodnevne opravke po mestu in s tem prispevajo k odgovornemu odnosu do okolja. Z odzivom smo zelo zadovoljni, saj nam predstavlja potrditev, da smo na pravi poti," razlaga ekipa, ki prihaja iz Maribora.

V obalna mesta se želijo širiti tudi pri Floxu, ob tem pa razvijajo še idejo, da bi skiroje čez noč polnili uporabniki, v zameno za plačilo.