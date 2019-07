Vožnja z električnim skirojem: kdo nadzoruje prekrškarje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem tednu je slovenska policija obravnavala že tri nesreče z električnimi skiroji. Pred dnevi je na Bledu voznik električnega skiroja trčil v pešca. Še eno nesrečo so obravnavali tudi tržiški policisti, ko se je otrok zapeljal naravnost v drevo. V Ljubljani je voznik skiroja padel in se poškodoval.

Iz tujine poročajo celo o prvih smrtnih žrtvah: v Parizu je prejšnji teden umrl 25-letnik, tragična novica prihaja tudi iz Londona. Pretekli petek je voznik tovornjaka do smrti povozil priljubljeno 35-letno youtuberko in igralko Emily Hartridge, ta je bila v nesreči udeležena na skiroju. In četudi električni skiroji pri nas postajajo vse bolj priljubljeni, pravila še vedno niso jasna.

Posameznikov, ki se navdušujejo nad električnimi skiroji, je vse več. Kot je pojasnil Gregor Gololičič, direktor podjetja Mik Mik, število uporabnikov raste.

Visoke kazni za neupoštevanje cestnih pravil

V Sloveniji uporaba električnih skirojev ni jasno opredeljena, statistike za prekrške voznikov ne vodi niti policija. Vesna Marinko, vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa, je za oddajo Danes na Planetu povedala, da so potrebni koraki pri usmerjanju tega področja, kar pomeni, da bi električne skiroje usmerili predvsem na površine za kolesarje.

"Dovoljena jim je vožnja tudi v območjih za pešce, vendar se morajo tam gibati s hitrostjo peščev," je dejala in dodala, da je voznikom električnih skirojev z novim zakonom dovoljena vožnja tudi v naseljih. "Tam, kjer ni zagotovljena kolesarska površina, se lahko vozijo ob desnem robu vozišča," je pojasnila Marinkova.

Predlog ureditve novele Zakona o pravilih cestnega prometa, ki naj bi ga državni zbor sprejel do konca letošnjega leta, tako predlaga 40 evrov kazni za ogrožanje pešcev, kazen za prekoračitev hitrosti pešcev bo znašala 80 evrov, za uporabo mobitela in drugih naprav 120 evrov, če boste peljali hitreje kot 25 kilometrov na uro, pa globa znaša 500 evrov.

Gololičič si želi s sodelavci dvigniti uporabo električnih skirojev na novo raven ter z razvojem novih sistemov poskrbeti za večjo varnost. "Eden izmed takih je, da v območju peščev hitrost skirojev omejimo na hitrost peščev," je pojasnil.