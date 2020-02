Dilema sredi Ljubljane: voziti po levi ali desni strani ceste?

Vsak, ki se večkrat vozi po Bratislavski cesti - cesti, ki ob obvoznici vodi iz BTC in se na koncu priklopi na razcep Zadobrova -, na tem odseku pozna prometno situacijo. Cesta je dovolj široka za dva avtomobila, a na njej ni sredinske črte. Vozniki se tako razporedijo na ''navidezni'' levi in desni pas. A vse večkrat se pojavljajo težave, številni vozniki pa ne upoštevajo ''zakonitosti'' na tem odseku. Kaj torej pravi zakon?

Zavijam desno, zato se postavim na desno stran ceste (ali levo, če zavijam levo in se peljem proti Šmartinski cesti). Vozniki me tako lahko prehitijo po levi in nadaljujejo pot. Vsak, ki se večkrat vozi po tem odseku ceste, se prilagodi tem pravilom, ki so nastala skozi leta. A treba je opozoriti, da takšen način vožnje po zakonu ni pravilen.

Pri izvozu iz BTC-ja se sredinske črte poslovijo, zato se morajo vozniki sami razporediti na levi ali desni vozni pas. Foto: Gašper Pirman

Vožnja naravnost po desnem, ne levem pasu

Na koncu Bratislavske ceste se cesta ob uvozu na obvoznico nekoliko zoži, promet se mora tako nadaljevati le po enem pasu. Primer iz prakse je preprost - kdor na semaforju zavija desno, se postavi desno, kdor zavija levo, se postavi levo. Vozniki, ki pot nadaljujejo naravnost, se postavijo na levi pas, a velikokrat pot naravnost nadaljujejo tudi vozniki na desnem pasu. Ob zoženju tako nastane nekaj zmede, saj nekateri nočejo spustiti voznika pred seboj.

Vozniki, ki pot nadaljujejo proti obvoznici bi morali voziti po desnem voznem pasu. Vsi tisti, ki stojijo na levem bi morali zaviti levo. V praksi je potek prometa povsem drugačen. Foto: Gašper Pirman Kaj torej pravi policija?



Na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov morajo voziti vozniki po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da poteka promet varno in neovirano. Ko se voznik približuje križišču, se mora na zadostni razdalji pred križiščem razvrstiti, kot je določeno s prometno signalizacijo, drugače pa:



- za zavijanje v levo na levo stran smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v levo,



- za vožnjo naravnost na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za vožnjo naravnost,



- za zavijanje v desno na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v desno.



Predvsem več strpnosti in potrpljenja

Kot je pojasnila policija, se v primeru prometnih nesreč obravnava in presoja vsako posebej, predvsem z vidika odgovornosti za storjen prekršek ali kaznivo dejanje. Ker večina pot naravnost nadaljuje po levem pas, je smiselno opozoriti, da so po zakonu oni "krivi" v primeru srečanja z drugim avtom.

Da ne bi imeli težav, voznikom na tem odseku priporočamo predvsem več potrpežljivosti in strpnosti. Nekateri so na tej cesti prvič in niso navajeni drugačnega cestnega režima.