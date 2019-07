Slovenke na slavni romarski poti: Naučiš se hvaležnosti za čisto vsakdanje stvari #video

Romanje po El Caminu ali Jakobovi poti, ki velja za najbolj slavno romarsko pot na svetu, postaja tudi vedno bolj priljubljen način preživljanja počitnic. Nič čudnega, saj gre za pot, ki ti spremeni življenje, pravijo tisti, ki so jo že prehodili. Vsako leto se na omenjeno pot odpravi več kot četrt milijona ljudi z vsega sveta. Nekateri se za pot odločijo zaradi želje po drastičnih spremembah v življenju, drugi zaradi verskih razlogov, številni pa iščejo nova doživetja in življenjske izkušnje. Posebej za oddajo Danes na Planetu so spregovorile tri Slovenke, ki so pot že prehodile oziroma ravno v teh dneh hodijo po njej.

Larisa Husič se je z 800 kilometrov dolgega romanja po El Caminu vrnila v četrtek zvečer. "Pravzaprav je to zdaj nekaj povsem drugačnega. Zdaj sem nazaj v svojem stanovanju, nazaj v Ljubljani in nazaj v udobju. Zjutraj se zbudiš, ni ti treba pripraviti nahrbtnika in oditi na pot," je pripovedovala Husičeva.

"Bistvo El Camina nista tekmovanje in dokazovanje"

Da je prehodila vso pot, je potrebovala mesec dni, porabila pa je približno 700 evrov. "Na začetku, ko je bilo več zagona in več tekmovalnosti, sem prehodila tudi 35 in 45 kilometrov na dan, ponavadi pa ne več kot 30. Potem pa sem spoznala, da bistvo El Camina nista tekmovanje in dokazovanje, zato sem zmanjšala prehojene kilometre na 20 in 25 na dan. Vzela sem si več časa, bila sem več z naravo, več počivala in opazovala okolico, kar je bil pravzaprav tudi moj namen odhoda na El Camino," je pojasnila Husičeva.

Razlogov, zakaj se nekdo odloči za romanje, je toliko kot romarjev. Prav te dni je na poti Sabrina Zavšek, ki namerava prehoditi kar tisoč kilometrov. "El Camino te nauči velike hvaležnosti za čisto vsakodnevne stvari, ki jih v življenju ne znamo ceniti. Nauči te dajati ljubezen ljudem in sebi, pomagati drug drugemu, pa tudi nekakšne nenavezanosti in globokega zaupanja, ker enostavno samo slediš in hodiš na slepo. To ti da veliko zaupanje v življenje," je poudarila Zavškova.

Hoja po kateri od poti, ki vodijo do Santiaga de Compostele, kjer naj bi bil pokopan apostol Jakob, velja za precejšen fizičen napor. Foto: Getty Images

"Na začetku so višinske razlike tako velike, da telo zagotovo trpi"

Hoja po kateri od poti, ki vodijo do Santiaga de Compostela, kjer naj bi bil pokopan apostol Jakob, velja za precejšen fizičen napor. "Sploh na začetku so višinske razlike tako velike, da telo zagotovo trpi. Seveda nosiš še 11 kilogramov težek nahrbtnik, v katerem imaš vodo in hrano, tako da to vse pritiska na telo," je dejala Zavškova.

Da je vse mogoče, če se le hoče, pa dokazuje Diana Avdič, ki s prijateljicami hodi po portugalski smeri poti. "Stare smo blizu 60 let. Veliko željo imamo, da prehodimo El Camino, vsaj to manjšo, 320 kilometrov dolgo pot iz Porta, ki je ob obali. Super je, narava je lepa, ljudje so prijazni. Niti izgubiti se ne moreš, vsi te usmerjajo," je pojasnila Avdičeva.

O El Caminu govorijo le v presežkih

El Camino v resnici pomeni pot, do cilja popotnikov, to je špansko mesto Santiago de Compostela, pa vodi več poti. Najbolj priljubljena je 800 kilometrov dolga pot, ki se začne v Franciji in traja približno mesec dni. Popotniki pogosto izberejo tudi 300 kilometrov dolgo pot iz smeri Portugalske.

Na Facebooku skupina slovenskih ljubiteljev Jakobove poti šteje že tri tisoč članov. Nekateri pot šele načrtujejo, drugi so se že vrnili, vsem pa je skupno to, da o El Caminu govorijo le v presežkih, so še poročali na Planetu.