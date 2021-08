Slovenec pridobil 347 tisoč evrov, ker ni plačal dohodnine

Sedeminštiridesetletnemu Slovencu grozi od enega do osmih let zapora.

Sedeminštiridesetletnemu Slovencu grozi od enega do osmih let zapora. Foto: Getty Images

Kriminalisti Policijske uprave Koper so v juliju 2021 na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 49-letnega državljana Slovenije zaradi neplačane dohodnine, s čimer si je prislužil 347 tisoč evrov. Grozi mu od enega do osem let zapora.

Koprski kriminalisti so v juliju 2021 na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 49-letnega državljana Slovenije iz osrednje Slovenije, ki je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1, s katerim si je pridobil približno 347 tisoč evrov protipravne koristi iz naslova neplačane dohodnine.

"Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let," so sporočili s Policijske postaje Koper.

Razkrinkali so ga po prijavi

Kriminalisti so preiskavo kaznivega dejanja sprožili na podlagi pisne prijave prijavitelja, ki jo je podal na pristojno državno tožilstvo, ki je usmerjalo preiskavo.

Z zbiranjem dokazov in obvestil so ugotovili, da osumljeni v letu 2017 ni ravnal v skladu s tedaj veljavno davčno zakonodajo. Ko je pridobil velik obdavčljiv dohodek, ga v predpisanih rokih in tudi kasneje ni prijavil finančni upravi. "Ta mu zato iz tega naslova ni odmerila dohodnine. S tem je oškodoval proračun Republike Slovenije za približno 347 tisoč evrov," so še ugotovili policisti.