Pred Pentagonom zabodel policista, nesojenega marinca nato ustrelili #video

Senator Mark Warner je potrdil, da so pred stavbo Pentagona v torek dopoldan ubili policista, ki je varoval poslopje. Vodja Agencije za zaščito Woodrow Kusse je povedal, da je bilo na avtobusni postaji v streljanju več poškodovanih, a ni razkril, ali je bila v streljanju ubita še kakšna oseba poleg storilca in koliko je poškodovanih. Nekateri mediji so tudi poročali, da so oživljali dve osebi.

V Pentagonu so po streljanju za uro in pol razglasili visoko pripravljenost, zaposlene pa pozvali naj ne zapuščajo stavbe, ker je na avtobusni postaji v bližini Pentagona odjeknilo več strelov.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Kusse tuid ni špekuliral o motivu napada, dejal je le, da gre za "nesmiselno nasilje".

The Pentagon building in Virginia is on lockdown following an “active shooting incident” on a metro bus platform. Several people are reportedly shot. https://t.co/rdM66TZy9g — Shannon Watts (@shannonrwatts) August 3, 2021

Napadalec iz Gruzije želel postati marinec

Policija je storilca identificirala kot 27-lertnega Austina Williama Lanza iz Gruzije, poroča agencija AP, preiskujejo pa tudi ozadje njegovega zdravstvenega stanja in morebitne duševne bolezni, ki bi lahko bile razlog za napad na Pentagon in policista.

Lanz se je oktobra 2021 vpisal v korpus ameriških marincev, a so ga po manj kot mesecu dni "administrativno odstranili" in si naziva marinec nikoli ni prislužil, so še sporočili javnosti.

Bogata kriminalna zgodovina

Aprila so Lanza aretirali v okrožju Cobb v Gruziji zaradi vloma in istega dne proti njemu vložili šest kazenskih ovadb za različna kazniva dejanja, vključno z dvema obtožbama za napad na policiste, teroristične grožnje in prekrške v enem od zaporov. Maja je sodnik nekoliko popustil, mu prisodil 30 tisoč dolarjev odškodnine in ga izpustil pod pogojem, da ne bo užival prepovedanih drog in da bo njegovo duševno zdravje ocenil strokovnjak.