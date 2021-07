V streljanju v diskoteki na jugu Italije deset ranjenih

V diskoteki Yachting club di San Vito v Tarantu na jugu Italije je danes zjutraj okoli 2. ure izbruhnil spor med dvema skupinama mladih, v katerem je mlajši moški začel streljati. Pri tem so bili ranjeni štiri ženske in šest moških. Vse ranjene, ki so stari od 20 do 28 let, so prepeljali v bolnišnico, a nihče ni v smrtni nevarnosti.

Na zabavi, ki so jo organizirali študenti, je bilo okoli 300 ljudi. Domnevnega strelca je policija aretirala.