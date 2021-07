Lažno zbiranje denarja v imenu Zveze Sonček: ne nasedajte, gre za prevaro!

"Kdorkoli v imenu Zveze Sonček zbira prostovoljne prispevke, to počne z goljufivimi nameni," so sporočili z zveze.

"Kdorkoli v imenu Zveze Sonček zbira prostovoljne prispevke, to počne z goljufivimi nameni," so sporočili z zveze. Foto: Getty Images

Neznana oseba je v četrtek pred trgovskim centrom v Kromberku v Novi Gorici zbirala prispevke za izvedbo terapevtskih kolonij in obnovitvene rehabilitacije ter izdajala potrdila z nazivom "Bodi Sonček", domnevno podjetnika z območja Ljubljane. Z Zveze Sonček so danes sporočili, da gre za lažno zbiranje denarja v njihovem imenu.

V četrtek, 22. julija, je pred trgovskim centrom Mercator v Kromberku v Novi Gorici potekalo zbiranje prispevkov za izvedbo terapevtskih kolonij in obnovitvene rehabilitacije, ki naj bi jih izvajal Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo ali Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije.

"Darovalci so v zameno za svoj prispevek prejeli brošuro in potrdilo. Navedene aktivnosti je brez pooblastila ali dovoljenja Sončka izvajala neznana oseba, ki je izdajala potrdila z nazivom "Bodi Sonček", domnevno podjetnika z območja Ljubljane," so v sporočilu za javnost zapisali na zvezi in ob tem opozorili, da gre za lažno zbiranje denarja v njihovem imenu.

Gotovinskih prostovoljnih prispevkov ne zbirajo na tak način

Obstaja verjetnost, da bodo navedene osebe nadaljevale z lažnim zbiranjem gotovinskih prostovoljnih prispevkov od občanov. Zveza Sonček in društva Sonček nikoli ne zbirajo gotovinskih prostovoljnih prispevkov na tak način. "Kdorkoli v imenu Zveze Sonček zbira prostovoljne prispevke, to počne z goljufivimi nameni, zato vse občane prosimo, da tako početje prijavijo na najbližjo policijsko postajo ali na telefonsko številko 113 ali pa tudi Tržnemu inšpektoratu RS," so še zapisali.

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, ki deluje že od leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter Sonček – Športno društvo cerebralne paralize.