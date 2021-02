Slovenci s pomočjo zmajev širijo upanje po svetu #video #foto

"Upam, da se bo še letos dalo organizirati mednarodni zmajski festival v Sloveniji," je rekla veleposlanica Republike Indije v Sloveniji, Nj. Eksc. Namrata S. Kumar , presenečenim članom Zmajskega društva KAP Jasa med pokušanjem indijskega čaja. "Glede na to, koliko upanja ste dvignili v zrak, dobro kaže, kajne?" Gospa veleposlanica je govorila o mednarodni iniciativi Strings of Hope , Vrvice upanja po naše, ki se je začela prav v Sloveniji, med prvo karanteno pandemije covid-19.

V indijski zvezni državi Gudžarat se januarja običajno odvija mednarodni festival v spuščanju zmajev. Slovenijo je v preteklosti na festivalu zastopala ekipa Zmajskega društva KAP Jasa, član ekipe je tudi Saša Iskrić, avtor prispevka, ki ga berete. Letos je festival potekal virtualno, njegov glavni namen pa je širjenje upanja po svetu.

V teh težkih in negotovih časih je upanje dobrina izjemnega pomena. Pa so se slovenski zmajarji (tisti, ki spuščajo zmaje na vrvicah) domislili, kako bi lahko s pomočjo zmajev širili upanje po svetu. Ljudje pišejo sporočila upanja; navdihujoča, spodbudna, pomirjujoča … Zmajarji pa jih ovijejo okoli napetih zmajskih vrvic – Vrvic upanja! - in jih prepustijo vetru, da jih dvigne visoko v nebo, kjer dosežejo vsakogar.

Mrzli januar je sicer mesec, ki ga člani Zmajskega društva KAP Jasa navadno preživijo v vroči Indiji, na znamenitem zmajskem festivalu IKF Gujarat. A je letos pandemija poleg vsega drugega odnesla še to zmajsko prireditev, ki velja za eno največjih in najpomembnejših na svetu. Pa je zmajarje to ustavilo? Seveda ne! S prijatelji zmajarji iz celega sveta so organizirali veliki mednarodni virtualni festival in na indijski praznik Makar Sankranti hkrati obarvali nebo!

Janez Vizjak in Gregor Mramor pošiljata sporočilo upanja v nebo nad zasneženimi Pancami pri Ljubljani. Foto: Saša Iskrić

Virtualnega festivala se je udeležilo 244 zmajarjev iz 38 držav, poleg društva KAP Jasa pa so sodelovali še zmajski klub One India Kite Team iz Kerale, organizacija Kites for Peace iz Zimbabveja, indijska fundacija KiteLife Foundation , Hrvaška Zmajska Zveza - Zmajoljupci , nizozemski Colors in the Sky , ameriška Fortuna Found , tunizijski One Tunisia Kite Team in International Kite Academy , slovenski izdelovalec zmajev Dr.Agon , ter zmajski zanesenjaki iz vseh kontinentov razen Antarktike.

Glavna točka velikega virtualnega festivala pa so bile prav Vrvice upanja. Zmajarje so zasule stotine sporočil upanja iz celega sveta - tako so slovenska sporočila letela v indijsko nebo, indijska nad Brazilijo, ameriška na Nizozemskem, tunizijska v Zimbabveju … In dosegla vse ljudi sveta.

Nekaj sporočil upanja je izstopalo. Župan Ljubljane Zoran Janković je svoje napisal takole: "S skupnimi močmi, s sočutjem, tovarištvom, solidarnostjo, strpnostjo in srčnostjo bomo odločno zakorakali svetli prihodnosti naproti!", predsednik Državnega zbora Igor Zorčič pa: "Pandemija covid-19 bo premagana. Ohranimo upanje, podprimo znanost in ostanimo solidarni." Svoja sporočila sta poslala tudi slovenski veleposlanik v Indiji dr. Marjan Cencen in veleposlanica Indije v Sloveniji Namrata S. Kumar.

Virtualni zmajski festival je povsem uspel; spuščanje zmajev je takorekoč idealno preživljanje prostega časa v naravi med pandemijo. In čeprav smo bili zmajarji fizično precej narazen, smo leteli skupaj – na enem svetu pod enim nebom.

Na sprejemu za člane Zmajskega društva KAP Jasa na veleposlaništvu Indije pa je pogovor z gospo veleposlanico – častno članico društva – tekel predvsem o prihodnosti: o tem, da bi s skupnimi močmi organizirali velik mednarodni zmajski festival pri nas, v Sloveniji. Ko bo konec pandemije, ko se bomo lahko spet sproščeno družili, si segli v roke in se objeli – potem pa uprli pogled nazaj v nebo, polno pisanih zmajev. Upamo, da kmalu!

Tako je bilo na festivalu lani. Foto: Saša Iskrić

