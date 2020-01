Indijski premier objavil fotografijo slovenskih zmajev #foto

"Mister, mister! Selfie!" "One pic, mister!" "Mister, photo?" Seveda lahko, prosim; foto, pic, selfi, slikanje z nami, z našimi zmaji, skupaj, posamezno, z gospo, z otroki, z nečakom, s tremi prijatelji - kar pomeni trikrat po tri slike s tremi telefoni. "Selfie, please?" Jasno, izvolite, postavite se semkaj, nasmešek, klik - in selfi številka 17.512 je narejen. Naslednji že nestrpno menca, vrsta pa je dolga ...

V indijski zvezni državi Gudžarat je od 7. do 14. januarja potekal mednarodni festival v spuščanju zmajev. Slovenijo je na festivalu zastopala tričlanska ekipa Zmajskega društva KAP Jasa. S terena se je s spletnim dnevnikom za Siol.net javljal član ekipe Saša Iskrić.

Ampak naša slava se niti ne začne s selfiji niti se ne konča pri njih. Nekako smo jim, slovenska zmajska ekipa, simpatični, zanimivi, celo koristni. Vsak novinar se ustavi pri nas, občuduje naše zmaje, potem pa prosi za kratek intervju. Za lokalno radijsko postajo v Vadodari. Za časopis vladajoče stranke v Suratu. Za Kevadiya News, za Saputara Daily, za Gujarat Times, za India Express, za Local Ahmedabad Dot Com.

Za to in ono televizijo. Najboljši so intervjuji na letalnem polju - ti se boriš z nemirnim zmajem, veter je zoprn, ruski zmaj nevarno leze proti tvojemu in ga rine v novozelandskega - in ravno takrat ti pod nos pomolijo mikrofon, kamerman pa se postavi ravno tja, kamor bo besno švignil "štrik", če bo šlo kaj narobe.

Slovenec celo govoril na odprtju

Kolikokrat so nas "naključno" izbrali, da povemo nekaj besed v imenu "mednarodnih zmajarjev". Na odprtju v Suratu je Gregor celo imel pozdravni nagovor; na s cvetjem posuti govornici je povedal politikom, pomembnežem, zmajarjem in desettisočglavi množici navdušencev nad zmaji, da smo do solz ganjeni nad suratskim gostoljubjem, ki je še bolj izjemno, kot trdi pregovor; da smo hvaležni gudžaratski vladi in Gujarat Tourism Corporation za povabilo in brezgrajno organizacijo tega čudovitega in edinstvenega dogodka; da lahko samo čestitamo županstvu mesta Surat, ker se je odločilo, da postane del mednarodnega zmajskega festivala IKF Gujarat (zaradi česar je ta še boljši!); da smo overwhelmed zaradi daleč najboljših zmajskih navijačev, ki so se kadarkoli zbrali na letalnem polju. Hvala, iskrena hvala!

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Še bolj nora reč se je zgodila Janezu: ko smo se ustavili za kratko osvežitev, so ga gladko pograbili in z njim posneli reklamo za novoodprti hotel! Takoj ko je privolil (kot da bi lahko rekel ne), so se kot iz nič pojavili kamerman, fotograf, snemalec zvoka, lučkar in izpraševalec. Luči, kamera, akcija - in testimonial je bil posnet, z našim Janezom v glavni vlogi!

Spuščanje zmajev je resna zadeva

Ampak vsi ti selfiji in vsi ti intervjuji niso kar tako. V Indiji in še posebej v Gudžaratu je spuščanje zmajev resna zadeva; zmajarji, še posebej tisti, ki prihajamo od daleč, pa smo prave zvezde. Ne nazadnje je sam indijski premier Narendra Modi na svojem tviterju objavil nekaj slik z zmajskega festivala - na katerih so naši zmaji!

Vibrant and colourful Uttarayan celebrations at the ‘Statue of Unity.’ Have a look... pic.twitter.com/jz246L3uqX — Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2020

Tudi zunaj letalnega polja nas prepoznajo, na ulicah mest: "KAP Jasa! Pozdravi gospode, sine - to so international kitists!" Branost člankov o zmajih in zmajarjih gre v nebo, fotografije se delijo po stotisočkrat (in videli smo prave napade zavisti pri tistih, ki nas niso uspeli ujeti), blogov je nešteto, Instagram se šibi pod slikami s festivala, televizijske intervjuje ponavljajo po petkrat na dan. In prihajajo vedno znova: Koliko ljudi živi v Sloveniji, mister? Kakšen je kaj veter v Sloveniji? Kaj menite o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Gudžaratom? Bi se lahko slikali z vami?

Gudžarat živi za zmaje in vsi imajo zmajarje res radi. No, skoraj vsi. Eni nas gledajo malce postrani - in če smo iskreni, do neke mere po pravici. O njih pa več prihodnjič!ž

Preberite še: