Slikarski ponaredki še naprej burijo duhove #video

Umetnostni zgodovinarji so zgroženi. Kar se je gradilo 200 let, se je sesulo v nekaj dneh zaradi razstave ponaredkov. Narodni muzej še dolgo ne bo to, kar je bil še prejšnji teden. Zgodil se je škandal brez primere, o katerem poročajo tudi številni tuji mediji. Škandal v Sloveniji na razstavi z lažnimi deli Picassa in Miroja je le eden od naslovov, ki jih je po prepričanju stroke zakrivilo neznanje. Nekateri namigujejo celo na okoriščanje, s tem pa na kaznivo dejanje.

Dela 15 najpomembnejših svetovnih umetnikov, zbrana v eni zasebni sobi v Ljubljani, zdaj pa bodo kar naenkrat razstavljena v narodnem muzeju, se je začudil likovni kritik Aleksander Bassin, ko je zagledal vabilo na odprtje razstave Popotovanja.

"Tako velikih razstav s tako velikimi imeni ni v svetu, niti v Evropi. Bolj se ta imena pojavljajo na avkcijah, kjer dosegajo izjemno visoke vsote," opozarja Bassin, sicer sodni izvedenec za likovno umetnost.

Ker je organizacija takšne razstave izjemno zahtevna in draga, Bassin pojasnjuje, da bi morali biti za tem velike zavarovalnine in fizično varovanje, ne pa, po besedah odstopljenega direktorja Pavla Carja, da je bilo porabljenih le nekaj sto evrov.

Bassin je v svoji dolgoletni karieri pripravil veliko razstav in podobnih dogodkov. "Za takšno razstavo mora biti kompetenten kustos," je opozoril.

V zadnjih dneh se je veliko govorilo tudi o skrivnostnih certifikatih. Ti imajo ključno vlogo, saj potrjujejo, da so umetniška dela originalna. "Certifikati so listine, ki morajo tako pomembno delo tudi spremljati," je pojasnil Bassin.

Dodal je, da morajo za deli umrlih avtorjev nujno stati določene listine. Listine, ki potrjujejo avtentičnost avtorja in seveda avtentičnost dela. "Če bi jaz organiziral tako veliko razstavo, bi si zelo verjetno pomagal s kolegi iz tujine," je dejal Bassin.

V nedavnem škandalu je bilo še posebej nenavadno to, da certifikatov niso pokazali ne strokovnjakom ne javnosti. "Kakšne listine je imel gospod Boljkovac, ne vemo. Videl jih je le odstopljeni direktor. V kakšnem jeziku so bile listine in kdo jih je izdal, pa se bo očitno šele raziskalo," pravi Bassin.

Edina pravilna stvar v zadevi, ki precej smrdi, je, kot pravi Bassin, odstop direktorja muzeja. "Hvala bogu, da je direktor odstopil, a ta obliž bo ostal na ustanovi in težko se ga bo znebiti," napoveduje.

Ponaredki, ki so jih želeli razstaviti, pa so bili po njegovem naravnost smešni. "To je tako, kot bi jaz naročil svojemu sinu. Tukaj imaš fotografijo Picassa, kako je bil videti, zdaj ga pa nariši po svoje. Res, otroško naivno," opozarja.

To, da bi ponaredki slik, če bi razstavo v resnici odprli, postali vredni enako kot originali, je po mnenju poznavalca ena od najbolj problematičnih zadev pri vsem dogajanju. "Tista dimenzija v ozadju ni dobronamerna, ampak zlonamerna dimenzija zbiralca oziroma lastnika del," je še sklenil Bassin.

Lastnik zbirke je nečak hrvaškega politika

Kdo je človek, ki je želel svojo zasebno zbirko ponaredkov predstaviti javnosti v najstarejši kulturni ustanovi pri nas? Niko Boljkovac je samostojni podjetnik, ki ima šolo angleščine, pred tem pa naj bi imel tudi galerijo. Je tudi nečak hrvaškega politika Josipa Boljkovca, prvega hrvaškega notranjega ministra v devetdesetih letih, ki je bil obtožen pokola 21 domačinov Duge rese leta 1945, a je bil obtožb oproščen. In kako je mogoče, da slovenski slikarski krogi ne zanje ne za njihovo domnevno dragoceno umetniško imetje še do afere niso vedeli?

Niko Boljkovac je sicer samostojni podjetnik z registriranim podjetjem Galluslingua. Pod imenom Gallus je Boljkovac, kot je pred napovedanim odprtjem razstave dejal sam, v preteklosti vodil galerijo, ki je sodelovala pri številnih odkupih umetnin. Oblikovala naj bi tudi zbirko podjetja Autocommerce z naslovom Duh v času, ki je pred dvema desetletjema v Narodni galeriji tudi zares doživela predstavitev.

Za pojasnila smo prek njegovega podjetja poskušali stopiti v stik z njim, vendar zaman.