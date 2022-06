Narodni muzej odpovedal sporno razstavo. Kritiki: Gre za ponaredke.

Na razstavi Popotovanja naj bi bilo na ogled 160 umetniških del iz zasebne zbirke družine Boljkovac. A po mnenju stroke naj bi šlo za ponaredke.

Prejeli več zaskrbljenih pisem

Kot je v izjavi za javnost povedala ministrica, so v zvezi z omenjeno razstavo v torek popoldne prejeli več zaskrbljenih pisem, zgodila se je tudi burna javna razprava. Po današnjem sestanku s pristojnimi strokovnimi sodelavkami, na katerem so pregledali dokumentacijo, so ugotovili, da strokovne komisije te razstave niso umestile v letni program in načrt muzeja.

Nato so sklicali sestanek z direktorjem Narodnega muzeja Slovenije. Ta se je po sestanku odločil, da odprtje za danes zadrži. Stvar bodo še proučili in pogledali pogodbe ter nato morebiti nadalje ukrepali, je še povedala ministrica.

Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car se je odločil, da odprtje razstave za danes zadrži. Foto: STA

"Gre za škandal"

Priznani umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brane Kovič je za portal N1 povedal: "Gre za v nebo vpijoče ponaredke." Meni, da bi morali odgovorni v muzeju ob tem, ko jim nekdo ponudi tako zbirko, preveriti avtentičnost del, torej ali imajo ustrezne certifikate.

Da gre za ponaredke, meni tudi umetnostni zgodovinar, nekdanji direktor Mestne galerije Ljubljana in sodni izvedenec s področja likovne umetnosti Aleksander Bassin. "Kako si lahko narodni muzej dovoli kaj takega, gre za škandal," je povedal za N1.