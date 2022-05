V Narodnem muzeju Slovenije so predstavili izjemen eksponat, uniformo, ki jo je nekoč nosil cesar Franc Jožef I. in ki s seboj nosi tudi zanimivo zgodbo o tem, kako se je znašla na Slovenskem.

V Narodnem muzeju Slovenije so predstavili izjemen eksponat, uniformo, ki jo je nekoč nosil cesar Franc Jožef I. in ki s seboj nosi tudi zanimivo zgodbo o tem, kako se je znašla na Slovenskem. Foto: Ana Kovač

"Tako izjemnih zakladov zgodovinarji ne najdemo pogosto," je dr. Pavel Car, direktor Narodnega muzeja Slovenije, pospremil razkritje prav posebnega artefakta, ki bo zdaj domoval pri njih. Gre za uniformo, ki je pripadala avstroogrskemu cesarju Francu Jožefu I., v Ljubljani pa se je znašla po spletu zanimivih okoliščin.

Ta uniforma je namreč v ljubljanski, takrat še Kranjski deželni muzej prišla že leta 1913, muzeju jo je podaril Franc pl. Stefenelli iz Gradca, sicer rojen v Ljubljani.

Foto: Ana Kovač

Stefenelli je bil pripadnik cesarske plemiške telesne straže, iz česar gre sklepat, da je uniformo dobil v dar od samega cesarja. Ob predaji uniforme, ki jo sestavljajo suknjič, hlače, jermen za sabljo in "porte epee" oziroma slavnostni pas, pa je muzej zaprosil, naj informacija o njegovem daru ne pride v javnost.

Cesarjevo darilo je obdarovanec potihem podaril naprej

To željo je verjetno izrazil, ker je bil takrat cesar še živ in najbrž ne bi bilo primerno, da bi Stefenelli njegov dar podarjal naprej oziroma prodajal, je pojasnil mag. Darko Knez, vodja Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije. Za uniformo so Stefenelliju namreč v muzeju plačali 190 kron.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ponovno odkritje v Mariboru

Leta 1969 so uniformo iz Ljubljane s še nekaj sto drugimi predmeti posodili Pokrajinskemu muzeju Maribor, kjer je bila del razstave Uniforme v zgodovini. Pozneje so jo razstavili še nekajkrat, nato pa je ostala v mariborskih arhivih, kjer sta jo pred kratkim skorajda po naključju spet odkrila dr. Pavel Car in Marko Ličina iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki sta v Mariboru iskala gradivo za prihajajočo razstavo o odlikovanjih na Slovenskem.

Po besedah Ličine je takšen zgodovinski kos edinstvena pridobitev za vsak muzej: "Njegova po meri ukrojena uniforma je izrazito oseben predmet in nam ne govori le o tedanjem uniformiranju, temveč predvsem o tem, da se za še tako znano osebnostjo skriva povsem običajen človek."

Foto: Ana Kovač

Gre za uniformo, ki jo je cesar, kot je Ličina slikovito ubesedil, "ponosil in preznojil", po fotografijah in filmskih zapisih sodeč, pa je zelo mogoče, da je prav to uniformo nosil na poroki sina, nadvojvode Karla z Zito Burbonsko-Parmsko.

Uniforma, ki jo imajo v Ljubljani, je prav takšna, kakršno je Franc Jožef I. nosil na poroki nadvojvode Karla z Zito Burbonsko-Parmsko. Foto: Wikimedia Commons

Posnetki s poroke:

Vir: Narodni muzej Slovenije

Zahtevna konservatorska naloga

Uniforma se zdaj vrača v roke konservatorjev, zanjo bo potrebnih okoli 500 ur dela, je povedala dr. Eva Ilec iz Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož. Uniforma, ki so jo leta 1907 izdelali v znani krojaški delavnici Antona Uzla in sina na Dunaju, je izdelana iz najboljših materialov, kar pa je na nek način tudi njeno prekletstvo.

Foto: Ana Kovač

Podloga iz prestižne svile je namreč močno preperela, po besedah dr. Eve Ilec se svila "pod rokami kar drobi", zato je konservatorsko delo še toliko bolj zahtevno.

Preperela svilena podloga suknjiča pred začetkom konservatorskih del Foto: Narodni muzej Slovenije

Izjemno najdbo oziroma ponovno odkrito uniformo si bo javnost lahko prvič ogledala na razstavi Znameniti Slovenci in njihova odlikovanja, ki bo v Narodnem muzeju Slovenije na ogled od oktobra letos.

