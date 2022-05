Razstava portretov Angele Merkel v nemškem muzeju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška fotografinja Herlinde Koelbl je tri desetletja portretno fotografirala nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel. Fotografije, ki pričajo o politični karieri nekoč najvplivnejše evropske političarke, so sedaj predstavljene v Nemškem zgodovinskem muzeju v Berlinu. Razstava je na ogled do 4. septembra.

Kratka pričeska, jopica, pulover z ovratnikom - ko Angela Merkel leta 1991 gleda v kamero za svoje prve portrete s Herlinde Koelbl, daje takrat 37-letna političarka vtis preproste prijateljice, dobre poslušalke in ne prihodnje voditeljice države, na spletni strani o razstavi piše Deutsche Welle.

"Na najinem prvem srečanju leta 1991 je bila nekoliko nerodna, celo sramežljiva, ko je gledala v kamero od spodaj. V resnici ni vedela, kaj bi z dlanmi ali rokami. To se je spremenilo, a vse do konca njenega kanclerjevanja je na nek način ostala ta zadrega," se spominja Herlinde Koelbl.

Serijo portretov Angele Merkel je fotografinja začela v okviru projekta z naslovom Sledi oblasti. Med letoma 1991 in 1998 se je namreč Herlinde Koelbl vsako leto srečala z istimi 15 osebami na vidnih položajih ter jih upodobila in z njimi opravila intervju. Med njimi sta bila tudi predhodnik Angele Merkel na kanclerskem položaju Gerhard Schröder ter dolgoletni vodilni predstavnik nemških Zelenih in nekdanji vodja nemške diplomacije Joschka Fischer. Foto: DHM/ Mathias Völzk

Ob začetku omenjenega projekta je takratni nemški kancler Helmut Kohl Angelo Merkel ravno imenoval za ministrico za ženske in mladino. Leta 1998 se je kot generalna sekretarka nemške Krščansko demokratske unije (CDU) prebila v vodstvo stranke. Leta 2021 je imela Herlinde Koelbl zadnje portretno fotografiranje Angele Merkel.

Pred tem je fotografinja s krajšim premorom redno nadaljevala svoj ritual skozi celoten 16-letni kanclerski mandat Angele Merkel.

Foto: DHM/ Mathias Völzk

Do jeseni 2021, ko se je končal kanclerski mandat Angele Merkel, je nastalo 47 portretov iz treh desetletij nemške politike. Serijo originalnih portretov, ki so izšli tudi v knjigi, si je sedaj mogoče ogledati na razstavi z naslovom Herlinde Koelbl. Portreti Angele Merkel 1991-2021 v omenjenem berlinskem muzeju.