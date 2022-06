Zaradi sporne razstave odstopil direktor Narodnega muzeja Slovenije

Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car je pozornost javnosti pritegnil, ko so v muzeju tik pred zdajci odpovedali včerajšnje odprtje razstave Popotovanja z umetniškimi deli, ki naj bi jih ustvarili svetovni velikani likovne umetnosti. Zatrdil je, da je videl certifikate in da verjame v avtentičnost del. Kljub temu so se odločili, da razstave ne bo. Danes je odstopil z mesta direktorja muzeja.

Pavel Car je v izjavi za javnost sporočil, da zaradi objektivne odgovornosti nepreklicno odstopa z mesta direktorja. Kot je povedal, je bil glede razstave Popotovanja, ki naj bi obsegala dela največjih svetovnih slikarjev, naiven, saj da je vodenje razstave zaupal napačni osebi.

Povedal je še, da ko je nastopil mesto direktorja decembra 2019, je vedel, da ima muzej izjemno ekipo strokovnjakov, ki jim je vsebinsko povsem zaupal.

Po njegovem mnenju je strokovna javnost prehitro presodila, da gre za ponaredke, saj ni videla certifikatov, je dejal že dan pred odstopom. Kot je poudaril, so vsa dela - na ogled naj bile med drugim tudi slike Pabla Picassa, Paula Cezanna, Henrija de Toulouse-Lautreca, Joana Miroja - opremljena z njimi, bodisi z mednarodno ekspertizo ali pa provenienco, iz katere je razvidno, od kod delo prihaja, kdo ga je kupil in kje.

Minimalni stroški, kupili naj bi le "zajle"

Kljub omenjenemu so se v muzeju odločili, da ni čas za odprtje razstave. Zanjo so se odločili šele pred nekaj tedni, zato ni bila v programu muzeja. Ob prenovi muzeja so namreč ugotovili, da imajo še nekaj prostih razstavnih prostorov. Ker ves muzejski kustodiat dela na projektu Zgodovina slovenskega prostora, ki, kot je poudaril, je največji razstavni projekt muzeja v prihodnjih letih, so se odločili za gostujočo razstavo z minimalnimi stroški.

Car je dodal, da se zavedajo, da bi morali nekatere postopke izpeljati drugače, a so želeli v poletnih časih v muzej pripeljati ljudi. "Nič ni tako žalostnega kot muzej brez obiskovalcev," je poudaril.

Na novinarsko vprašanje glede negativne ocene komisije na ministrstvu za kulturo, pa je Car odvrnil, da je strokovna komisija zavrnila le stroške razstave. Muzej naj bi stroškov z razstavo ne imel, kupili naj bi le "zajle" za nekaj sto evrov.

Ni še jasno, ali gre za ponaredke

Pred izjavo Carja je ministrica Asta Vrečko v izjavi za javnost pojasnila, da so po današnjem sestanku s pristojnimi strokovnimi sodelavkami, na katerem so pregledali dokumentacijo, ugotovili, da strokovne komisije te razstave niso umestile v letni program in načrt muzeja. Glede avtentičnosti del je povedala, da zaenkrat še niso dobili dokumentacije, na podlagi katere bi lahko presojali o tem, poleg tega za to niso pristojni, ampak o tem presojajo sodni cenilci in strokovnjaki.

Na novinarsko vprašanje, ali bo zahtevala odstop direktorja, če se izkaže, da gre za ponaredke, je odgovorila, da bodo o tem govorili po pregledu vseh postopkov. Sicer pa je po njeni oceni v tem primeru šlo za neko diskrecijsko pravico direktorja, ki se je odločil, da razstavo uvrsti v program kljub temu, da je bila predlagana, vendar zavrnjena.

Za vse enaki kriteriji

Kot je še povedala ministrica, projekt po oceni strokovnih komisij na ministrstvu najverjetneje ni dosegal standardov za umestitev v letni program muzeja. Te namreč odločajo na podlagi akta o ustanovitvi, strateških usmeritev muzeja, kakovosti predlaganih projektov in podobno. "Za vse so nekako enaki objektivni kriteriji," je še pojasnila ministrica.