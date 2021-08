Skoraj sto okuženih maturantov s Krfa koronavirus v Sloveniji širilo naprej

Epidemiologi so doslej odkrili tudi devet sekundarnih okužb. Gre za ljudi, ki so se okužili od okuženih maturantov iz prve skupine. V drugi skupini pa sekundarnih okužb epidemiologi še niso odkrili (slika je simbolična).

Epidemiologi so doslej odkrili tudi devet sekundarnih okužb. Gre za ljudi, ki so se okužili od okuženih maturantov iz prve skupine. V drugi skupini pa sekundarnih okužb epidemiologi še niso odkrili (slika je simbolična). Foto: Reuters

S koronavirusom se je doslej okužilo že 97 maturantov, ki so se udeležili maturantskega izleta na grškem otoku Krf. Drugi maturanti, ki so se udeležili izleta, so prejeli karantenske odločbe. Dva avtobusa maturantov, ki so se vračali iz Grčije, so v torek policisti ustavili na Fernetičih. Nihče med njimi naj ne bi izpolnjeval pogoja PCT.