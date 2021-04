Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ta teden dovoljeno

Od danes pa vse do nedelje je dovoljeno sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da je navzočih največ deset oseb. Tako je določil minister za delo Janez Cigler Kralj.

Sklenitev zakonskih in partnerskih zvez je ta teden mogoča ob upoštevanju priporočil pristojnih in spoštovanju veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, piše STA.

Minister Janez Cigler Kralj je ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer in v ta namen odrejenih ukrepov vse upravne enote seznanil, da v času od danes do 25. aprila dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Minister namreč lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez v skladu z odlokom o začasni omejitvi gibanja ljudi.

Po besedah ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa glede odločitve ustavnih sodnikov, ki so zadržali izvajanje dela odloka o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja, se je ustavno sodišče posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Vlada bo tako v tem tednu preučila, kako urediti še ostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj ni razloga za razlikovanje med njimi, je Hojs dejal minuli teden.