Šketa po umoru v Zagorju na tožilstvu odredil strokovni pregled

Generalni državni tožilec Drago Šketa je v zadevi izpustitve osumljenca za umor v Zagorju ob Savi iz policijskega pridržanja odredil strokovni pregled, so sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Kot so pojasnili na policiji, osumljenca v policijskem pridržanju niso zaslišali, ker je državni tožilec odpravil pridržanje, zato ga niso privedli k preiskovalnemu sodniku.

Zagorje ob Savi je v sredo zvečer pretresel umor 53-letne ženske. Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

50-letni osumljenec za sredin umor 53-letne ženske v Zagorju ob Savi, zoper katerega je preiskovalni sodnik v ponedeljek odredil pripor, je bil pred izvršitvijo umora v policijskem pridržanju. Policija ga je obravnavala zaradi nasilja nad partnerico, potem pa je državni tožilec njegovo pridržanje odpravil.

Na centru za socialno delo presenečeni nad izpustitvijo

Po prihodu na prostost je 50-letnik v sredo zvečer pred enim od stanovanjskih blokov v Zagorju ob Savi z ostrim predmetom napadel mater svoje partnerice, zoper katero je imel veljavno prepoved približevanja. Žrtev je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče.

Na Centru za socialno delo Zagorje, v katerem so ob izpustitvi osumljenca pripravili posodobljen varnostni načrt za družino povzročitelja nasilja, so včeraj za Siol.net povedali, da so bili presenečeni nad izpustitvijo osumljenca iz pridržanja. Do ravnanja pristojnih so bili kritični tudi v nevladnih organizacijah, kjer so poudarili, da je bila odločitev tožilca o izpustitvi iz pridržanja prehitra.

Generalni državni tožilec odredil strokovni pregled primera

Prvo potezo zoper ravnanje tožilstva je zdaj očitno potegnil generalni državni tožilec Drago Šketa. Ta je na podlagi odredbe v zadevi izpustitve povzročitelja nasilja iz policijskega pridržanja odredil strokovni pregled, so sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, kjer zaradi omenjenega postopka okoliščin izpustitve ne komentirajo.

So pa medtem s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da osumljenca med policijskim pridržanjem niso zaslišali: "Po navodilu tožilca je bilo pridržanje odpravljeno, zato ga niso privedli k preiskovalnemu sodniku," so pojasnili na policiji.

Generalni državni tožilec Drago Šketa je zaradi izpustitve osumljenca iz policijskega pridržanja na tožilstvu odredil strokovni pregled. Foto: Matej Leskovšek

Policija za kazensko ovadbo osumljenca, tožilstvo je ni upoštevalo

Po njihovih besedah je policija ob odvzemu prostosti in v času izvajanja policijskega pridržanja večkrat oziroma sproti obveščala dežurne tožilce o zbranih obvestilih in okoliščinah, ki narekujejo potrebo po izročitvi osumljenca s kazensko ovadbo preiskovalnemu sodniku.

"Državni tožilec se je odločil, da osumljencu odpravijo oziroma končajo pridržanje in ga izpustijo na prostost. Navodila tožilstva je policija v skladu z zakonom o kazenskem postopku dolžna spoštovati, zato so osumljenemu pridržanje odpravili oziroma končali in ga izpustili na prostost," pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi.

Osumljenca za umor, zoper katerega je preiskovalni sodnik včeraj odredil pripor, je policija lani dvakrat obravnavala zaradi nasilja v družini. Primer prej omenjenega nasilja nad partnerico, zaradi katere je osumljenec pristal v policijskem pridržanju, je policija obravnavala po prejetem obvestilu tretje osebe.

Policija: Obstajala je velika verjetnost, da bo osumljeni uresničil grožnje

Kot so poudarili na ljubljanski policijski upravi, so policisti ob obravnavi konkretnega primera nasilja nad partnerico upoštevali vsa obvestila glede zunajzakonske skupnosti osumljenca in njegove družine, ki so jih zbrali v predhodnih postopkih, saj naj bi šlo pri kaznivem dejanju nasilja v družini za dalj časa trajajoče nasilno vedenja enega člana nad drugim, ključni element pa je spravljanje žrtve v podrejeni položaj.

"Glede na stopnjevanje nasilja in intenziteto tega ter osebne okoliščine osumljenca se je policija odločila, da obstaja velika verjetnost, da bo osumljeni uresničil grožnje, torej dejanja, s katerim grozi, in je zato zoper osumljenega odredila pridržanje po zakonu o kazenskem postopku," so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Z vprašanji glede strokovnega pregleda na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu smo se obrnili tudi na generalno državno tožilstvo. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.