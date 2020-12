Vojaki s tožbami nad Jadranko Juras, RTV in Dejana Baboska

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je zaradi izjav Jadranke Juras in zaradi zmerjanja pripadnikov garde pred proslavo ob dnevu državnosti člane pozval, naj podajo pooblastilo za vložitev odškodninske tožbe zoper avtorje izjav in RTV Slovenija. V SVS po besedah predsednika Gvida Novaka verjamejo, da bo takšen pristop deloval učinkovito in preventivno. Jurasova je v odzivu zapisala, da so njeno izjavo mediji napačno povzeli, pri vsem skupaj pa gre za "evidenten poskus ustrahovanja z namenom utišanja, discipliniranja in podrejanja".

Vojaki so se po državni proslavi počutili razžaljene

Predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak je na novinarski konferenci pojasnil, da so se pripadniki SV po dogodku pred proslavo ob dnevu državnosti 24. junija, ko je režiser Dejan Babosek pripadnike garde zmerjal z izdajalci, množično obračali na sindikat z zahtevami po ukrepanju, saj so se počutili razžaljene. Sindikat je že tedaj zaradi tega dejanja vložil kazensko ovadbo zaradi sramotenja države, za njim je to storil še načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš, je po poročanju STA pojasnil Novak.

Zmotila jih je tudi izjava Jadranke Juras

V primeru izjav v oddaji Zadnja beseda na Televiziji Slovenija pred dnevi, v kateri je gostja Jadranka Juras dejala, da "je velika odgovornost to, da ti hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo", pa je bil odziv vojakov po besedah Novaka še bolj množičen, še poroča STA.

Po kazenski ovadbi zaradi zmerjanja pripadnikov garde je stekla preiskava, a po pol leta po besedah Novaka še ni kakršnegakoli epiloga. Kdaj bi storilec lahko za svoja dejanja odgovarjal, v sindikatu ne vedo, zato so se, tudi po izjavah Jurasove, odločili za drugačen pristop, ki bo po Novakovem mnenju učinkovitejši, obenem pa bo deloval preventivno.

Vojake pozivajo k odškodninski tožbi Jurasove, RTV in Baboska

Pripadniki Slovenske vojske člane sindikata tako pozivajo, naj podajo pooblastila odvetniški družbi Kanduti za vložitev odškodninskih tožb zoper Jurasovo, Radiotelevizijo (RTV) Slovenija, kjer so njeno izjavo predvajali, in Baboska zaradi škode, ki jo je povzročilo opisano žaljenje in blatenje slovenskih vojakov, še navaja STA.

Foto: Ana Kovač

"Demokratično izražanje mnenj ima svoje meje"

Za odškodninske tožbe zoper RTV Slovenija so se v sindikatu odločili, ker so izjavo Jurasove predvajali, čeprav je bila oddaja Zadnja beseda posneta vnaprej. V sindikatu menijo, da bi na RTV Slovenija objavo te izjave morali preprečiti, a tega niso storili, zato so soodgovorni za povzročeno škodo. Kot je še poudaril Novak, v sindikatu nočejo, da bi kdo dobil občutek, da v sindikatu komurkoli odrekajo demokratično izražanje mnenj. "Vendar demokratično izražanje mnenj ima svoje meje. V teh dveh primerih so bile te meje presežene," je poudaril po navedbah STA.

Odvetnik Boris Kanduti je presodil, da so glede na objavo omenjenih izjav in glede na pogovore s pripadniki SV izpolnjeni pogoji civilnega delikta, za kar je pravno mogoče uveljavljati odškodnino. Odškodninska tožba zaradi kršitve osebnostnih pravic je sicer individualna stvar, zato je izpolnjevanje elementov odškodninske odgovornosti ter škode in njene višine treba ugotavljati za vsakega posebej, je še dodal.

Jurasova: Gre za evidenten poskus ustrahovanja z namenom utišanja, discipliniranja in podrejanja

Na napoved Sindikata vojakov Slovenije se je odzvala tudi Jadranka Juras. Kot so zapisali na strani Inštituta 8. marec, je povedala, da v oddaji ni nikoli izjavila, da slovenski vojaki hodijo na misije v tujino pobijat lokalno prebivalstvo.

"So pa to večkrat izjavili vsi tisti, ki so me te dni neresnično citirali. Najdlje pri tem je šel g. Matej Tonin z izjavo, da naj bi SV obtožila vojnih zločinov, kar je popolnoma deplasirano. S to toksično in docela neresnično trditvijo je sprožil plaz medijskega linča, ki se nad mano izvaja vsak dan, ter pritiskov in groženj, s katerimi se spravlja v hudo stisko tako mojo družino kot mene. Gre za evidenten poskus ustrahovanja z namenom utišanja, discipliniranja in podrejanja ter za jasno sporočilo slovenski družbi, da ima pravico do mnenja in svobode govora samo tisti, ki je na položaju moči. Sama verjamem v moč dialoga, v moč soočanja različnih mnenj, kar je ne nazadnje gibalo napredka," je povedala.

Tonin izjavo Jadranke Juras označil za velik škandal

Izjava Jurasove v oddaji Zadnja beseda 28. novembra je razburila tako vrh obrambnega ministrstva kot Slovenske vojske. Obrambni minister Matej Tonin jo je označil za velik škandal, poveljnik poveljstva sil Miha Škerbinc pa za globoko žalitev, navaja STA.

RTV: Izjava je bila iztrgana iz konteksta

V službi za odnose z javnostmi pri RTV Slovenija so v odzivu za STA med drugim opozorili, da je bila konkretna izjava "iztrgana iz konteksta, ki govori o globalnih geostrateških razmerah". Prav tako so komentatorke po pojasnilih RTV Slovenije jasno izrazile skrb za življenja in zdravje slovenskih vojakov. Inštitut 8. marec je skupaj z Jurasovo v odziv danes pripravil novinarsko konferenco, piše STA.

Babosek se je opravičil

Babosek se je na medijska poročanja o njegovem dejanju v začetku julija odzval na Facebooku. Kot je zapisal, se opravičuje vsem osebno prizadetim. "Nisem imel namena žaliti ali poniževati posameznikov, ampak je pri tem šlo za politični akt protesta proti instituciji - državi in njenim atributom ter smeri, kamor gre država," je med drugim navedel, še poroča STA.