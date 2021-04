Sindikat po raziskavi o poklicih, tveganih za zdravje, ogorčen #video

Poklici delavcev v železarstvu, steklarstvu, kovinarstvu in pogojno tudi rudarstvu so tvegani za zdravje ljudi. To je ugotovila raziskava PREMIK pod vodstvom doktorice Metode Dodič Fikfak. Preostalih osem skupin, ki so jih analizirali, pa ne opravlja zdravju posebej nevarnega poklica. Med njimi so tudi poklicni vozniki. A v raziskavo so bili vključeni le tisti vozniki, ki so vključeni v poklicno zavarovanje, pri čemer se zato pričakuje, da delodajalci sledijo tudi drugim predpisom. Sindikati so zato ogorčeni.

Ministrstvo za delo ima na mizi podatke, kako škodljivi zdravju so poklici 12 skupin poklicev, ki so jih analizirali v raziskavi PREMIK.

''Osnovno vprašanje je torej bilo, ali je katera od teh skupin pogosteje umirala," o raziskavi pravi predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela mag. Katja Rihar Bajuk pa dodaja: "'Nekatera ta mesta so bila določena pred 50 leti, vmes se je marsikaj zgodilo, zgodile so se tehnološke spremembe, več pozornosti je namenjene preventivi na delovnih mestih.''

Jovanović je razočaran Voznik tovornjaka Goran Jovanović, ki je o neplačevanju poklicnega zavarovanja pred mesecem spregovoril za Planet TV, je razočaran. Foto: Printscreen PlanetTV

Ena od skupin, pri kateri posebne ogroženosti niso odkrili, so poklicni vozniki. Voznik tovornjaka Goran Jovanović, ki je o neplačevanju poklicnega zavarovanja pred mesecem spregovoril za Planet TV, je razočaran: "Nikakor nisem zadovoljen. Menim, da je narejena nestrokovno, glede na to, da je samo en odstotek voznikov tovornjakov vključenih v poklicno zavarovanje."

''Če pogledate po seznamu, kateri so ti delodajalci, gre za nekaj resnih podjetij, ki verjetno tudi sicer ponujajo boljše pogoje zaposlenim. Kakršen koli rezultat pride iz te majhne baze voznikov, ga ni mogoče posplošiti na vso populacijo," pravi Saška Kumer iz Sindikata delavcev prometa in zvez.

Tisti, za katere ne plačujejo, niso mogli biti vključeni

Dr. Dodič Fikfakova odgovarja, da so lahko analizirali le tiste voznike, ki so vključeni v poklicno zavarovanje. Foto: Printscreen PlanetTV Dr. Dodič Fikfakova odgovarja, da so lahko analizirali le tiste voznike, ki so vključeni v poklicno zavarovanje. In še, da so vključili tudi tiste voznike, ki so bili v vseh teh letih vsaj enkrat vključeni v sistem zavarovanja: "Tisti, za katere delodajalci ne plačujejo in ki niso nikjer registrirani, seveda v raziskavo niso mogli biti vključeni. Če so ti vozniki bolj bolni, potem je jasno, da bi bili rezultati drugačni, ampak tega vam ne moremo povedati, če ne vemo, kateri vozniki niso bili vključeni.''

Pri Sindikatu delavcev prometa in zvez dodaja, da bodo vztrajali, da se upoštevajo še vsi preostali kriteriji. Foto: Printscreen PlanetTV Na ministrstvu odgovarjajo, da so zato zdaj na vrsti pogajanja s socialnimi partnerji, kjer se bodo po besedah Rihar Bajukove dogovorili, ''v kolikšni meri in na kakšen način se bodo rezultati te raziskave upoštevali, potem ko bo vzpostavljena komisija, koliko pa se bodo upoštevali morda še kateri drugi dejavniki.''

Kumrova iz Sindikata delavcev prometa in zvez dodaja, da bodo vztrajali, da se upoštevajo še vsi preostali kriteriji, od pešanja nekaterih psihofizičnih sposobnosti do stresa na delovnem mestu in tako naprej.

Več o tem v zgornjem videoprispevku.