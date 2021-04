Dogovor s sindikati: VW bo zaposlenim dvignil plačo

Volkswagen in sindikat IG Metall so dosegli dogovor in podpisali pogodbo o dvigu plače za 2,3 odstotka.

Volkswagen je sklenil nov dogovor s sindikatom IG Metall, zato se bodo v Nemčiji plače zaposlenih pri Volkswagnu do novembra 2022 povišale za 2,3 odstotka. Do povišice je upravičenih 120 tisoč zaposlenih v šestih nemških tovarnah.

Novopodpisana pogodba je pričela veljati januarja in bo aktivna 23 mesecev, vse do novembra 2022. ''Dosegli smo kolektivni dogovor v skladu s sorazmernostjo in razumom, ki bo prinesla pravičnost v tem izzivov polnem okolju od začetka epidemije,'' je v izjavi za javnost povedal Arne Meiswinke, glavni pogajalec Volkswagna.

Vsak bo dobil še tisoč evrov dodatka

Volkswagen bo vsakemu zaposlenemu v Nemčiji dal še tisoč evrov epidemiološkega dodatka, dodatno jim bo znamka namenila še 150 evrov, ki jih bodo vključili v pokojninski sklad. Kolektivna pogodba je podpisana za vse zaposlene v tovarnah v Wolfsburgu, Hannovru, Brunswicku, Salzgitterju in Kasselu ter za vse zaposlene v finančnem sektorju.

Obe strani sta na koncu izbrali kompromisno rešitev, saj so pri IG Metall na začetku zahtevali 4-odstotni dvig plač, pri Volkswagnu pa so jim ponudili 1,2-odstotni dvig plač. Na koncu je 2,3-odstotni dvig plač do novembra 2022 dobra rešitev za obe strani. Po drugi strani je delnica Volkswagna v zadnjih tednih zrasla za polovico in skrbi o epidemiji ter pomanjkanju čipov so hitro izginile v pozabo.