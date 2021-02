Simonovič: KUL ustanovljena samo za konstruktivno nezaupnico, uresničevanje programa DeSUS mogoče tudi ob aktualni vladi

Predlog konstruktivne nezaupnice aktualni vladi Janeza Janše z mandatarskim kandidatom Karlom Erjavcem, sicer predsednikom DeSUS, je na ponedeljkovem glasovanju v DZ prejel 40 glasov, sedem poslancev je glasovalo proti, šest glasovnic pa je bilo neveljavnih. Kot je za STA dejal Simonovič, ki se sam pod predlog nezaupnice ni želel podpisati, pričakuje, da bodo mediji s prstom kazali na posameznike, a se mu to ne zdi korektno. "Glasovanje je bilo tajno in očitno je, da poslanci ne podpirajo tega rušilnega cunamija," je dejal.

Tudi Simonovič pričakuje, da bodo poslanci danes "kakšno rekli" o tem. Ob tem je spomnil na sklep organov stranke, da DeSUS pristopi h KUL, česar pa da s ponedeljkovim glasovanjem ni več. "KUL je bila ustanovljena samo za konstruktivno nezaupnico in najprej je treba razčistiti dileme, kaj je s tem," je pojasnil, piše STA.

Organi DeSUS so tudi sklenili, da DeSUS zapusti vladno koalicijo. Simonovič ta položaj primerja s tistim iz leta 2011, ko je stranka izstopila iz koalicije, poslancem pa ob tem predlagala, da se tudi naprej zavzemajo za uresničevanje strankinega programa. "Tudi ta možnost se mi ne zdi napačna," je dejal Simonovič.

V kakšni obliki bi to bilo, ne ve, poudarja pa, da je DeSUS kot koalicijska partnerica sodelovala pri koalicijskem sporazumu, njene ključne programske točke pa se zrcalijo tudi v sprejetem proračunu države za leti 2021 in 2022. Gre za dolgotrajno oskrbo, demografski sklad, gradnjo domov za starejše, vdovske pokojnine, letni dodatek za upokojence in še več drugih stvari, je naštel poslanec.

"Kazalo bi res na hitro sklicati neko klavzuro in se o tem temeljito pogovoriti"

"Na organih stranke se je treba temeljito pogovoriti, kaj s tem. Če smo bili odpeljani iz koalicije samo zaradi konstruktivne nezaupnice, je to ena zadeva, če pa organi stranke resnično razmišljajo, da se odpovemo vsemu temu, kar smo soustvarjali, to potem postavlja zadevo pod drug vprašaj," je presodil poslanec. Upa, da bo stranka, ki letos praznuje 30 let, odkar je postala Demokratična stranka upokojencev Slovenije, toliko modra, da bo znala izbrati prave poteze in slediti programskim točkam, zaradi katerih je bila ustanovljena. "Kazalo bi res na hitro sklicati neko klavzuro in se o tem temeljito pogovoriti," je prepričan.

Da se bo zdaj posvetil konsolidaciji stranke in pripravi na volitve, je napovedal tudi predsednik DeSUS Erjavec, a za zdaj še ni znano, katere bodo njegove prve poteze. Po ponedeljkovem glasovanju o nezaupnici je spomnil tudi na odločitev strankinih organov, da so v opoziciji, posebni dogovori poslancev z vlado pa bi bili po njegovem v nasprotju s sklepi stranke.

Zanimivo bo že glasovanje o kandidatu za ministra za zdravje Janezu Poklukarju, ki bo pred matičnim odborom DZ zaslišan v sredo. Iz poslanske skupine DeSUS so ob vložitvi ministrske kandidature sporočili, da se bodo o podpori odločili po zaslišanju kandidata. Enako je napovedal tudi Simonovič, ki je tudi član odbora DZ za zdravje. Glede na njegove informacije pa kandidat uživa zaupanje stroke in ima po njegovem mnenju "kompetence, da lahko v tem nezavidljivem trenutku potegne ta voz naprej", še piše STA.