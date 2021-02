Janša: To ni konstruktivna nezaupnica, ampak destruktivna farsa #video

Poslanke in poslanci državnega zbora na današnji izredni seji razpravljajo in odločajo o konstruktivni nezaupnici aktualni vladi s predsednikom stranke DeSUS Karlom Erjavcem kot kandidatom za predsednika vlade.

Janša je poudaril, da to, kar je bilo vloženo v državni zbor, ni konstruktivna nezaupnica, ker po njo ni zbranih vsaj 46 podpisov. Slovenska ustava to predvideva z namenom, da se v državi ne povzroča nestabilnost in da lahko življenje mirno teče naprej, ko določena politična opcija v državnem zboru zbere večino glasov in prevzame oblast.

"Vi pa ste ta instrument vložili z desetimi podpisi, zato to ni konstruktivna nezaupnica, ampak destruktivna farsa," je zatrdil.

"Ne delamo druge republike, ampak branimo prvo, ker jo uničujete," je dejal. Glede programa nove vlade pa je izpostavil, da gre za 95 odstotkov kritizerstva, lepih želja, manipulacij in laži, in le pet odstotkov programa.

.@JJansaSDS: V KUL zapravljate dragoceni čas in denar davkoplačevalcev in to je na žalost edino, v čemer ste mojstri in kar je bilo že velikokrat dokazano. pic.twitter.com/cC4TzbhijC — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) February 15, 2021

Erjavec: Znašli smo se v prelomnem trenutku

Erjavec je v predstavitvi programa poudaril, da želijo z oblikovanjem nove vlade med drugim ustaviti denormalizacijo države in neučinkovito obvladovanje epidemije. "Znašli smo se v prelomnem trenutku, ko se soočamo z najnevarnejšo pandemijo v zadnjih sto letih in poskusom uveljavitve avtoritarne demokracije," je izpostavil in dodal, da vladni ukrepi proti širjenju koronavirusa nimajo strokovne podlage, hkrati pa posegajo v pomembne, neodtujljive svoboščine.

Video: TV Slovenija

"S konstruktivno nezaupnico želimo poslancem dati priložnost, da izvolijo vlado, ki bo spoštovala stroko ne le pri pandemiji, ampak na vseh področjih družbenega življenja. Zanikanje stroke vodi v avtoritarnost, čemur smo s strani aktualne vlade priča vsak dan," je dejal.

Kot štiri ključne stebre morebitne nove vlade je izpostavil zdravje, solidarnost, okolje in razvoj.

Erjavec je ob prihodu na izredno sejo DZ o predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše povedal, da ima mešane občutke, vendar je zadovoljen, da je konstruktivna nezaupnica vložena in bodo poslanci odločali o prihodnosti Slovenije. Kot je dejal, težko ocenjuje, kakšna bo podpora, računa pa najmanj na 43 glasov. STA

Šarec: Za število mrtvih ne opravičila

"Delovanje za blaginjo Slovenije je bila jalova obljuba sedanje koalicije," je poudaril predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki je prepričan, da je vlada interes posameznikov postavila pred interes države.

"Strinjam se, da je država v izredno težkih okoliščinah, a v te okoliščine ste jo v veliki meri pahnili vi," je izpostavil. Kot je dejal, vladi ni nihče vsiljeval slabih in ukrepov. "Sami ste izbrali to pot,« je poudaril in dodal, da za to, da je Slovenija v vrhu držav po številu mrtvih zaradi koronavirusa, ni opravičila.

"Drži, da je država v izjemno težkih okoliščinah. A vlada je tista, ki jo je pahnila v težke okoliščine. Zanemarila je priprave na 2. val epidemije, nato sprejemala neustrezne ukrepe. To “opustitev dolžnega ravnanja” danes plačujemo z več kot 3.900 mrtvimi."@sarecmarjan pic.twitter.com/g1AFkD5wjN — Stranka LMŠ (@StrankaLMS) February 15, 2021

Prvopodpisani pod predlog nezaupnice Brane Golubović (LMŠ) je predsedniku vlade v svojem nagovoru očital spreminjanje ustroja države, rušenje institucij, barantanje s človekovimi pravicami in uvajanje avtokratske vladavine po okusu njegove stranke SDS.

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so konstruktivno nezaupnico vložile v sredo. To je že njihov drugi poskus rušenja vlade. Medtem ko je bilo pod januarskim predlogom podpisanih 42 poslancev, pa so predlog to pot vložile z le desetimi poslanskimi podpisi.

Izredna seja se je začela ob 10.00, okoli 23. ali 24. ure pa bi lahko bil znan rezultat tajnega glasovanja. Pričakovati je sicer, da opozicijskim strankam, ki so se poimenovale Koalicija ustavnega loka (KUL), ne bo uspelo izglasovati nezaupnice. LMŠ, SD, Levica in SAB imajo namreč skupaj 39 glasov, Erjavec pa računa vsaj še na tri glasove od petih DeSUS-ovih poslancev, vendar tudi ti niso zagotovljeni.

Za izglasovanje nezaupnice je potrebnih 46 poslanskih glasov.

V spodnji grafiki si poglejte, koliko glasov je v preteklosti uspelo v državnem zboru zbrati kandidatom za predsednika vlade.