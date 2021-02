Rok Terkaj podpisal pomemben družbeni poziv

Potem ko je pretekli teden 42 uglednih Slovenk in Slovencev podpisalo poziv k družbenemu premirju in sodelovanju , v katerem pozivajo "slovensko politiko, medije in mnenjske voditelje k umiritvi strasti, preseganju delitev in skupnemu reševanju velikih izzivov, ki so pred nami," se jim pridružujejo novi sopodpisniki. Med njimi so tudi infektologinja Bojana Beović, zdravnica Tina Bregant, generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik, vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve Andrej Šter, podjetnik Dušan Olaj in raper Rok Terkaj - Trkaj.

Podpisniki pisma ugotavljajo, da smo ena redkih evropskih držav, kjer politika, osrednji mediji in z njimi celotna družba ne nastopajo proti pandemiji enotno. Slovenski javni prostor nam, kot poudarjajo, vsak dan znova dokazuje, da je boj za oblastne, gospodarske in druge privilegije pomembnejši od skupnega boja za življenja ter blagostanje državljank in državljanov. Tako smo po njihovih besedah že vrsto mesecev priča politični, medijski in poulični gonji, ki v ničemer ne prispeva k uspešnejšemu spopadanju s pandemijo ter njenimi ekonomskimi, socialnimi in duševnimi posledicami.

"Če se okrevanja ne bomo lotili s skupnimi močmi, premišljeno in s pripravljenostjo na spremembe, bomo izgubili nove generacije mladih, ki se bodo še naprej množično izseljevale v bolj urejene, konkurenčne in uspešne države," so prepričani, zato svarijo, da je zdaj pravi trenutek za strateški razmislek o tem, kako prenoviti gospodarske, socialne, zdravstvene, pravne in preostale temelje naše države tako, da bo Slovenija lahko postala ena najrazvitejših in najmodernejših držav na svetu.

Podpisniki so se odločili, da bodo prav vsem, ki podpirajo njihov poziv, omogočili, da oddajo svoj podpis prek tega obrazca. Postavili so tudi FB stran, kjer bodo objavljali informacije o pozivu in njihovih prihodnjih aktivnostih.

S spletnimi pogovori do konstruktivnih in vsebinskih rešitev

Glede na izjemen in raznovrsten nabor sopodpisnikov bodo v naslednjih tednih in mesecih izpeljali serijo spletnih pogovorov o velikih projektih, ki jih omenjajo v pozivu: premagovanje pandemije, gospodarsko okrevanje oziroma razvojni preboj Slovenije, predsedovanje Svetu EU in prenova volilnega sistema.

Pogovori bodo odprti za javnost in medije, govorci pa bodo prihajali iz kroga sopodpisnikov. "Cilj je, da predstavimo konstruktivne in vsebinske rešitve na vsakem od teh področij," so sporočili.

Poziv so doslej podpisali:

1. mag. Mark Boris Andrijanič

2. dr. Matej Avbelj

3. dr. Jernej Buzeti

4. mag. Matej Beltram

5. dr. Bojana Beović

6. Franjo Bobinac

7. dr. Drago Bokal

8. dr. Tina Bregant

9. dr. Anže Burger

10. dr. Igor Cesarec

11. Božo Černila

12. Nevenka Črešnar Pergar

13. dr. Peter Gregorčič

14. dr. Miro Haček

15. dr. Romana Jordan

16. dr. Gorazd Justinek

17. mag. Gorazd Kalan

18. dr. Jurij Matija Kališnik

19. Miha Lavtar

20. Aleš Logar

21. dr. Jernej Letnar Černič

22. mag. Jana Lutovac Lah

23. dr. Igor Masten

24. dr. Robert Masten

25. dr. Gregor Maučec

26. dr. Aleš Maver

27. Andrej Mertelj

28. mag. Jure Mikuž

29. dr. Blaž Mrevlje

30. dr. Kristijan Musek Lešnik

31. dr. Marko Noč

32. Dušan Olaj

33. Marko Pavlišič

34. Janez Pergar

35. dr. Mark Pleško

36. dr. Simon Podnar

37. dr. Andreja Poljanec

38. mag. Tanja Porčnik

39. Federico V. Potočnik

40. Matej Potokar

41. Rok Ravnikar

42. Jaka Stele

43. Andrej Šter

44. dr. Janez Šušteršič

45. Rok Terkaj - Trkaj

46. dr. Žiga Turk

47. dr. Matej Tušak

48. Žiga Vavpotič

49. dr. Samo Vesel

50. mag. Ajša Vodnik

51. Marko Voljč

52. dr. Andrej Vranič

53. Aleksander Zalaznik

54. Krištof Zevnik