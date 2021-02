Janez Janša je novico sporočil na družbenem omrežju Twitter in ob tem še zapisal, da ima Janez Poklukar po uskladitvi v koaliciji oziroma v poslanskih skupinah zagotovljeno udobno večino za izvolitev in da se veseli okrepitve v ekipi. Zraven je dodal ključnik zmoremo.

Nov minister za zdravje v @vladaRS bo g. Janez Poklukar. Predlog za imenovanje je bil poslan v Državni zbor. Po uskladitvi v koaliciji oziroma v poslanskih skupinah ima dober kandidat zagotovljeno udobno večino za izvolitev. Veselimo se okrepitve v ekipi. #Zmoremo 🇸🇮 pic.twitter.com/Wa0pVQqWfZ — Janez Janša (@JJansaSDS) February 12, 2021

Janša je v utemeljitvi predloga kandidature zapisal, da je Poklukar pri svojem delu postavil visoke standarde ter izkazal visoke vodstvene in strokovne kompetence, prav tako pa tudi odlično poznavanje slovenskega zdravstvenega sistema, njegovih prednosti in pomanjkljivosti.

Poklukar je vodenje največje slovenske bolnišnice leta 2019 prevzel od Aleša Šabedra po njegovem odhodu na mesto zdravstvenega ministra. Pred tem je Poklukar vodil jeseniško bolnišnico.

Poklukar: Odločitev ni bila lahka, hkrati pa ni bila težka

Poklukar je na Twitterju sodelavke in sodelavce UKC Ljubljana že obvestil, da je danes sprejel vabilo predsednika vlade in soglašal s kandidaturo za imenovanje na mesto ministra za zdravje. "Odločitev ni bila lahka predvsem zaradi vseh naših skupnih izkušenj v zadnjih dveh letih. Pa hkrati ni bila težka, zaradi vseh priložnosti za slovenski zdravstveni sistem in UKC Ljubljana, ki jih vidim v prihodnosti," je zapisal.

Janez Poklukar je vodenje največje slovenske bolnišnice prevzel leta 2019, pred tem je več let vodil jeseniško bolnišnico. Foto: STA

Zaslišanje kandidata pred pristojnim parlamentarnim odborom bo predvidoma med sredo in petkom, je za STA pojasnil predsednik DZ Igor Zorčič.

Z izbiro zadovoljna tudi Tonin in Počivalšek

Janševo potezo sta na družbenem omrežju Twitter pozdravila tudi oba podpredsednika vlade. Predsednik NSi Matej Tonin je zapisal: "Dobra izbira! Strokoven in preizkušen v kriznem menedžiranju. Profil, ki ga v danem času in okoliščinah Ministrstvo za zdravje potrebuje. Bil je eden od kandidatov, ki ga je predsedniku vlade predlagala tudi NSi."

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je zapisal: "Janez Poklukar je odlična izbira in uživa mojo polno podporo. Verjamem, da bo kot izkušen operativec znal hitro prevzeti vajeti v svoje roke in narediti red v zdravstvenem sistemu. To je zdaj izjemno pomembno in upam, da bo dobil široko podporo za spremembe, ki so nujne."

Ministrstvo za zdravje je sicer po odstopu ministra Tomaža Gantarja od 18. decembra lani začasno vodil kar premier Janša.

Kdo je Janez Poklukar?

Zaključil je študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice. V začetku leta 2013 je postal predstojnik oddelka za interno medicino, kjer je bil odgovoren za organizacijsko, strokovno in poslovno vodenje oddelka. Leta 2014 je postal vršilec dolžnosti in pozneje direktor Splošne bolnišnice Jesenice, ki jo je uspešno vodil do julija 2019 in v tem času tudi uspešno zaključil njeno sanacijo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Avgusta 2019 je prevzel vodenje UKC Ljubljana, kjer se je soočil tako z zahtevnim finančnim položajem bolnišnice in sanacijskimi postopki kot z izzivi, ki so bili posledica naraščajoče epidemije koronavirusa. Pod njegovim vodstvom so se z dobro organizacijo, sodelovanjem in poznavanjem problematike uspešno soočili z vsemi zahtevnimi pogoji ter uspešno zagotovili učinkovito zdravljenje in oskrbo bolnikov. V desetih dneh je vodstvu uspelo zaključiti obnovo prostorov, ki so se sicer obnavljali že 12 let, in jih v najkritičnejših trenutkih predati v uporabo. Poklukar je pri svojem delu postavil visoke standarde ter izkazal visoke vodstvene in strokovne kompetence, prav tako pa tudi odlično poznavanje slovenskega zdravstvenega sistema, njegovih prednosti in pomanjkljivosti, so še sporočili iz Janševega kabineta.