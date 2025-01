Severna Koreja po dveh mesecih z novo izstrelitvijo balistične rakete #video

Severna Koreja je danes po navedbah južnokorejske vojske v morje izstrelila balistično raketo. Gre za prvo izstrelitev v dveh mesecih. Dejanje je že naletelo na obsodbo Washingtona in Seula, kjer je na obisku ameriški zunanji minister Antony Blinken. Ta je posvaril tudi pred krepitvijo sodelovanja med Moskvo in Pjongjangom na področju satelitov.

Raketa, ki naj bi bila srednjega dosega, je letela približno 1.100 kilometrov, preden je padla v morje vzhodno od obale, je sporočila južnokorejska vojska in izstrelitev obsodila kot provokacijo. Kot je dodala, so okrepili nadzor nad morebitnimi novimi izstrelitvami in vse informacije delijo z ZDA in Japonsko.

Prav danes je na obisku v Seulu ameriški zunanji minister Blinken, ki je skupaj z južnokorejskim kolegom Cho Tae Yulom že obsodil izstrelitev kot novo kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov.

Foto: Reuters

Na skupni novinarski konferenci s Chojem se je obregnil tudi ob sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo, ki se po njegovih besedah širi še na področje vesolja.

"Severna Koreja je že deležna ruske vojaške opreme in urjenja. Zdaj pa menimo, da namerava Moskva s Pjongjangom deliti tudi napredno vesoljsko in satelitsko tehnologijo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Blinken.

Pred tem se je Blinken v okviru svoje najverjetneje zadnje poti v tujino danes sešel z vršilcem dolžnosti južnokorejskega predsednika Choi Sang Mokom, pri čemer je zavezništvo med Washingtonom in Seulom opisal kot "temeljni kamen miru in stabilnosti na Korejskem polotoku".

Južno Korejo sicer trenutno pretresa politična kriza, v katero se je država ujela po decembrski odločitvi zdaj že suspendiranega predsednika Yoon Suk Yeola, da razglasi vojno stanje. Zanj so oblasti izdale nalog za pridržanje, ustavno sodišče pa odloča o njegovi odstavitvi.