Severna Koreja izstrelila več raket kratkega dosega

Južnokorejska vojska je sporočila, da je danes zjutraj zaznala izstrelitev več balističnih raket kratkega dosega, ki so preletele razdaljo približno 400 kilometrov. O tem je Seul obvestil tako Washington kot Tokio, v pripravljenosti na morebitne nove izstrelitve pa je vojska v državi tudi okrepila spremljanje razmer in pozornost.

Najnovejši preizkus orožja Pjongjanga je potrdil tudi Tokio, pri čemer je tiskovni predstavnik vlade Yoshimasa Hayashi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil, da ponavljajoče se izstrelitve balističnih raket Severne Koreje ogrožajo mir in varnost na Japonskem.

Zadnje izstrelitve prihajajo le nekaj ur pred predsedniškimi volitvami v ZDA.

Pjongjang niza preizkuse

Izstrelitve sledijo preizkusu medcelinske balistične rakete, ki ga je Severna Koreja izvedla pred nekaj manj kot tednom dni, pri čemer naj bi šlo za eno njenih najnaprednejših in najmočnejših raket.

Zvrstil se je niz obsodb, češ da država znova krši resolucije Varnostnega sveta ZN, kjer sprejem ukrepov za obsodbo in nove sankcije onemogočata Rusija in Kitajska. Južna Koreja, Japonska in ZDA so poleg tega v odgovor na izstrelitev v nedeljo izvedle skupne vojaške vaje.

Pjongjang je obenem pod vse večjim mednarodnim pritiskom, naj umakne na tisoče svojih vojakov iz Rusije, kamor naj bi jih napotil v podporo ruski vojski v vojni proti Ukrajini. Več držav na čelu s Seulom Severno Korejo tudi obtožuje, da Moskvi že dlje časa v ta namen pošilja tudi orožje.