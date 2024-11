Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil v petek znova kritičen do ruskega napada z balistično raketo in je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil novih vojnih zločinov. Pozval je k odločnemu odzivu mednarodne skupnosti proti ruski agresiji in krepitvi ukrajinske zračne obrambe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski je v videonagovoru poudaril, da "ko nekdo začne izkoriščati druge države ne le za teror, ampak tudi za to, da s terorjem preizkuša svoje nove rakete, je to vsekakor mednarodni zločin". Prepričan je, da se Rusija s svojim ravnanjem norčuje iz stališč Kitajske in držav globalnega juga, ki pozivajo k zmernosti.

Znova je pozval k odločnemu odzivu mednarodne skupnosti proti ruski agresiji in krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

Ukrajina je namreč skoraj vsakodnevno tarča ruskih napadov, v četrtek pa jo je Moskva napadla tudi z balistično raketo srednjega dosega nove generacije, poimenovano orešnik. V Kremlju so omenjeni napad označili kot posledico nepremišljenih odločitev zahodnih zaveznic Kijeva, ki so Ukrajini dovolile uporabo raket dolgega dosega za napade na rusko ozemlje.

Zelenski mednarodno skupnost pozval k resnemu odzivu

Zelenski je bil do napada kritičen in je mednarodno skupnost pozval k resnemu odzivu, da bi Putin "občutil dejanske posledice svojih dejanj". Po poročanju tiskovne agencije Interfax-Ukrajina si Kijev zdaj prizadeva posodobiti sisteme zračne obrambe patriot oziroma pridobiti ameriške sisteme THAAD, navaja BBC.

Na vzhodu Ukrajine medtem še naprej potekajo intenzivni spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami. Ukrajinski generalštab je namreč v zadnjem dnevu zabeležil kar 194 spopadov. "Sovražnik izkorišča svojo človeško in materialno premoč ter nenehno napada naše položaje," piše v današnjem poročilu generalštaba.

Severnokorejski vojaki kmalu v boj

V ruski regiji Kursk, kamor so ukrajinske sile vdrle v začetku avgusta, pa bi se kmalu v boj proti Ukrajini lahko vključili tudi severnokorejski vojaki, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin.

Kot je ocenil, naj bi se približno deset tisoč severnokorejskih vojakov že nahajalo v Kursku. "Glede na to, kako so bili usposobljeni in kako so bili vključeni v ruske formacije, popolnoma pričakujem, da bodo kmalu sodelovali v boju," je dejal.

Dodal je še, da za zdaj ni zasledil "pomembnih poročil o severnokorejskih enotah, ki bi bile aktivno vključene v boj".