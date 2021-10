V Planici zaživel šele tretji tovrstni projekt v Evropi #video

V Planici so predstavili človeško centrifugo, ki je šele tretja v Evropi. Na njej bodo ugotavljali vplive na človeško telo in poskušali priti do drugih pomembnih znanstvenih ugotovitev.

Človeško centrifugo bo Institut Jožef Stefan (IJS) uporabljal pri raziskavah na področju vesoljske fiziologije in medicine. Kot pravijo na ministrstvu za izobraževanje, bodo raziskave pomembne tako za vesoljske odprave kot tudi za ljudi na Zemlji, saj bo raziskovalni program prispeval k ugotovitvam, pomembnim za pljučne in srčne bolnike, ljudi z osteoporozo, čezmerno telesno težo in podobno.

V Ljubljani o potencialu vesoljske tehnologije za zeleno in digitalno okrevanje

Strokovnjaki s področja vesoljskih tehnologij, okolja in drugih panog sicer na konferenci v Ljubljani razpravljajo o uporabi vesoljske tehnologije pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami in posledicami zdravstvene krize, med drugim za zeleni in digitalni prehod. V okviru tega dogodka je IJS v Planici predstavil človeško centrifugo, ki jo bodo uporabljali pri raziskovanju.

"Področje vesolja je vedno pomembnejše za reševanje najpomembnejših okoljskih vprašanj, s katerimi se sooča današnja družba, predvsem zaradi svojega globalnega obsega in vedno bolj pogostih, natančnih in raznolikih meritev, ki jih ponuja," so zapisali ter dodali, da je šele s pomočjo globalnih meritev iz vesolja v celoti viden obseg sprememb okolja in njihove posledice na življenje na Zemlji, zaradi hitrega razvoja pa lahko prav vesoljske tehnologije pomagajo tudi pri omejevanju posledic teh sprememb in njihovem reševanju.

Danes je v Nordijskem centru Planica potekala otvoritev in zagon posebne raziskovalne naprave »človeške centrifuge«. Ministrica @SimonaKustec: "Gre za izjemen dosežek za Slovenijo, ki bo pomembno prispeval k razvoju znanosti in gospodarstva." pic.twitter.com/2JYsXsR7mL — Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (@MIZS_RS) October 1, 2021

Pohvale direktorja Evropske vesoljske agencije

Direktor Evropske vesoljske agencije (ESA) Josef Aschbacher je pohvalil delovanje Slovenije na tem področju in njeno sodelovanje z ESA, kjer je pridružena članica in je na poti k polnopravnemu članstvu.

Izpostavil je uspešno izstrelitev dveh slovenskih satelitov, Trisata in Nema HD. Glede drugega je povedal, da je kakovost posnetkov, ki jih satelit pošilja, zelo dobra in da je satelit stabilen.

Poudaril je tudi dobro delovanje slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s pretvorbo podatkov v informacijske produkte, ter pomen današnjega odprtja t. i. človeške centrifuge, ki omogoča združitev medicinskih raziskav in simulacije mikrogravitacije, v Planici. To bo ob tistih v Nemčiji in Franciji šele tretja tovrstna naprava v Evropi.