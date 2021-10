Avstrijcem je spodletelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji imajo 2.101 intenzivno posteljo in 500 tovrstnih mest za otroke. Foto: Reuters

Intenzivne postelje so kot trdna valuta v boju proti pandemiji. A koliko so jih od začetka pandemije pridobili v Avstriji? Odgovor je jasen in zaskrbljujoč: niti ene, poroča spletni portal krone.at.