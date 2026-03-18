Še danes lahko oddate prijavo za glasovanje na domu

Volivke in volivci imajo le še danes čas, da oddajo prijavo za glasovanje na domu v primeru nezmožnosti obiska volišča zaradi bolezni in za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča na t. i. voliščih omnia. Danes je sicer tudi drugi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami.

Za predčasno glasovanje se volivcem ni treba posebej prijaviti, je pa takšna oblika glasovanja mogoča le na za to določenem volišču v okraju stalnega prebivališča volivca. Predčasno bo možno glasovati še danes in v četrtek.

Prijava pa je potrebna za nekatere druge posebne oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo tokrat v nedeljo po državi odprtih 55, rok za prijavo za tak način glasovanja se izteka danes.

Prav tako se danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Vlogi za takšno glasovanje pa morajo priložiti tudi zdravniško potrdilo.

Danes pa se izteče tudi rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo, 22. marca, ko bo imelo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med 1.185 kandidati s 17 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila z nastopom volilnega molka.