Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
K. M., STA

Torek,
17. 3. 2026,
6.05

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

parlamentarne volitve Slovenija Volitve 2026 Volitve 2026 predčasno glasovanje

Danes in v prihodnjih dveh dneh možnost predčasnega glasovanja

Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro. | Foto STA

Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro.

Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na državnozborskih volitvah se danes začenja predčasno glasovanje. To bo do vključno četrtka potekalo na 98 voliščih po državi, vsak dan med 7. in 19. uro. Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo.

Predčasno glasovanje bo tokrat potekalo na 98 voliščih. Velik del jih bo na sedežih upravnih enot, v Ljubljani bo za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane predčasno glasovanje potekalo na eni lokaciji, in sicer v dvorani Stožice.

Seznam vseh volišč, na katerih bo možno predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Volivci potrebujejo osebni dokument 

Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro. Na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo, obvestilo volivcu ni obvezno.

Se pa medtem v naslednjih dneh iztečejo roki za prijavo na nekatere druge oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo po državi v nedeljo odprtih 88, volivci pa se morajo za tak način glasovanja prijaviti do srede.

V nedeljo bo glasovanje potekalo na skoraj 3.000 voliščih 

Isti dan se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a želijo glasovati na volišču v državi, pa morajo to do tega dne sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK.

Splošno glasovanje, na kateri bodo volivci že desetič v zgodovini samostojne države odločali o prihodnji sestavi parlamenta, bo v nedeljo, 22. marca, potekalo na skoraj 3000 voliščih po državi med 7. in 19. uro.

parlamentarne volitve Slovenija Volitve 2026 Volitve 2026 predčasno glasovanje
