Poslanci poslanske skupine SDS vlagajo interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za finance Klemna Boštjančiča, so sporočili iz stranke. Med drugim mu očitajo nevestno delo v službi, oškodovanje javnih sredstev, zavajanje javnosti v aferi Litijska in zlorabo položaja. Izgubil je tudi kredibilnost in zaupanje, menijo.