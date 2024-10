Odbor za finance o proračunu za leto 2026 in davkih

Poslanci, poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa so lahko dopolnila k predlogu proračuna za leto 2026 vlagali najpozneje do ponedeljka. Do vseh se bodo na na današnji seji opredelili člani odbora za finance kot matičnega delovnega telesa za obravnavo proračuna, lahko pa sprejeli tudi svoja.

V obravnavi v DZ je tudi predlog sprememb proračuna za leto 2025, s katerim so se preostala delovna telesa DZ že seznanila, člani odbora za finance pa ga bodo obravnavali šele tik pred novembrsko sejo DZ, na kateri bodo poslanci glasovali o obeh proračunih.

Vlada je predlog že predstavila

Predlog proračunov sta 10. oktobra na izredni seji DZ predstavila predsednik vlade Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič. Za leto 2025 je ob osemodstotni rasti porabe predvidenih 15,2 milijarde evrov prihodkov, leto pozneje naj bi se zvišali na 15,9 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi se z 2,6 odstotka BDP znižal na 1,6 odstotka BDP.

Obravnava novel davčnih zakonov

Poleg tega bodo člani odbora danes obravnavali še predloge šestih novel davčnih zakonov, ki jih je vlada pripravila s ciljem povečanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja inovacij in investicij. Uveljavljene naj bi bile s 1. januarjem 2025.

Med predlogi so nova davčna olajšava za visoko kvalificirane mlade kadre iz tujine, znižanje meje za vstop v sistem normirancev, omejitev prenašanja davčnih izgub ter zvišanje obdavčitve sladkih pijač. DZ je pred dvema tednoma predloge vseh šest novel ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo, je pa po napovedih poslancev, tudi koalicijskih, mogoče pričakovati kar nekaj dopolnil.